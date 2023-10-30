دراسة جديدة تكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول بنية سديم السرطان

كشف فريق من علماء الفلك، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي (JWST)، عن رؤى جديدة آسرة حول سديم السرطان الغامض. تقع هذه الظاهرة الكونية على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور، ويعود تاريخها إلى حدث المستعر الأعظم الذي سجله علماء الفلك في عام 1054.

لطالما أثار سديم السرطان إعجاب العلماء الذين اعتبروه مختبرًا طبيعيًا، مما مكنهم من دراسة تطور الانفجارات النجمية وعواقبها. ومن خلال الاستفادة من حساسية تليسكوب جيمس ويب الفضائي التي لا مثيل لها واستبانته المكانية، تمكن الباحثون من التأكد بدقة من تركيبة المادة المقذوفة، مع التركيز بشكل خاص على محتوى الحديد والنيكل. توفر هذه المعلومات لمحات عن نوع الانفجار المحدد الذي أدى إلى ظهور سديم السرطان.

أثناء المراقبة، حصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي على صور بالأشعة تحت الحمراء للسديم باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI). واللافت أن هذه الصور كشفت عن تفاصيل مذهلة كانت مخفية عن الأنظار في السابق.

ومن خلال فحص البيانات التي تم جمعها، حدد علماء الفلك محلاقًا كثيفة من الغاز تغلف النواة المركزية لسديم السرطان، وتنبعث منها لونًا أحمر برتقاليًا آسرًا. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الملاحظات عن انبعاثات حبيبات الغبار الساطعة في القلب، والتي تنبعث منها مجموعة من الألوان النابضة بالحياة مثل الأصفر والأبيض والأخضر. تحدد هذه الانبعاثات مجموعات مركزة من حبيبات الغبار داخل البنية السديمية.

ومن الجدير بالذكر أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقط أيضًا انبعاثات إشعاع السنكروترون، وهو نوع من الإشعاع تنتجه الإلكترونات التي تتحرك بسرعات نسبية على طول خطوط المجال المغناطيسي. يظهر هذا الإشعاع على شكل دخان أبيض حليبي في الصورة، وينشأ من نجم نيوتروني سريع الدوران، أو نجم نابض، يقع في قلب بقايا المستعر الأعظم. تعمل المجالات المغناطيسية المكثفة للنجم النابض على تسريع الجسيمات المشحونة إلى سرعات قريبة من الضوء وتوليد هذا الإشعاع المميز.

أصبحت الهندسة المعمارية المعقدة لسديم السرطان أكثر وضوحا في الصورة، مع وجود تموجات دائرية تؤدي إلى نقطة بيضاء لامعة في مركزه. تعكس الخصلات المتجمعة والمنحنية المحيطة بالنجم النابض البنية المعقدة للمجالات المغناطيسية، والتي تحدد بشكل أساسي الشكل العام للسديم.

تمثل هذه النتائج الأخيرة فرصة مثيرة للعلماء للتعمق أكثر في ألغاز سديم السرطان. إن التحليل الإضافي للبيانات التي جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي والملاحظات التي ستصل قريبًا من تلسكوب هابل الفضائي سيعزز بلا شك فهمنا لهذا الكيان السماوي الآسر.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) هو مرصد فضائي قوي صممته وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ليحل محل تلسكوب هابل الفضائي. يستخدم أحدث التقنيات لاستكشاف الكون عبر طيف الأشعة تحت الحمراء.

س: ما هو سديم السرطان؟

ج: سديم السرطان هو بقايا انفجار سوبر نوفا حدث عام 1054م. يقع على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية في كوكبة الثور، وهو مصدر سحر العلماء بسبب قربه وخصائصه الفريدة.

س: ما هو إشعاع السنكروترون؟

ج: إشعاع السنكروترون هو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الجسيمات التي تتحرك بسرعات نسبية على طول المجالات المغناطيسية. في حالة سديم السرطان، يتم إنتاجه بواسطة جسيمات مشحونة تسمى الإلكترونات تتحرك بسرعات عالية على طول خطوط المجال المغناطيسي للنجم النابض.