تقدم "الكرمة الكونية" القديمة المكتشفة حديثًا أدلة على تكوين الكون المبكر

كشف اكتشاف رائع قام به علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عن سلسلة غير عادية من المجرات من الكون المبكر. يمكن لهذا الهيكل الضخم، الذي يطلق عليه اسم "الكرمة الكونية"، أن يوفر رؤى عميقة حول تكوين أكبر الهياكل في الكون. تمتد الكرمة الكونية على مسافة مذهلة تزيد عن 13 مليون سنة ضوئية ويبلغ عرضها حوالي 650,000 سنة ضوئية، وهي كيان مثير للإعجاب، يتجاوز بكثير حجم مجموعات المجرات الأخرى المرصودة من نفس الفترة.

تم التعرف على الكرمة الكونية، التي تقع داخل شريط Groth الممتد، وهي منطقة تقع بين كوكبتي Ursa Major وBoötes، أثناء فحص عمليات رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي التي تستهدف الانزياح نحو الأحمر، وهي خاصية تشير إلى المسافة التي يقطعها الضوء عبر الكون المتوسع. أظهر الضوء المنبعث من كل مجرة ​​في الكرمة الكونية انزياحًا أحمر يبلغ حوالي 3.44، مما يشير إلى أن الضوء المنبعث استغرق ما بين 11 مليار و12 مليار سنة للوصول إلى عدسة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين اكتشفوا أن الهيكل الضخم للكرمة الكونية، الذي تقدر كتلته بـ 260 مليار كتلة شمسية، لا يزال ينمو. ومع ذلك، خضعت اثنتان من أكبر مجراتها لتحول عميق. أظهرت هذه المجرات، عند فحصها، خصائص السكون، مما يشير إلى أن تكوين النجوم قد تضاءل بشكل ملحوظ أو توقف تمامًا.

ويظل سبب هذا التوقف المبكر لتشكل النجوم في الكون المبكر لغزا. أحد التفسيرات المعقولة التي اقترحها العلماء هو أن عمليات اندماج المجرات أدت إلى حدوث حلقات مكثفة من تكوين النجوم، مما أدى إلى استنفاد الغاز المتاح قبل مئات الملايين من السنين من عمليات رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

يضيف اكتشاف الكرمة الكونية، إلى جانب سماتها الغامضة، إلى المجموعة المتزايدة من الهياكل الضخمة التي تم تحديدها خلال مهام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. يحمل التحقيق في الكرمة الكونية القدرة على فتح رؤى عميقة حول تكوين وطبيعة الكون المبكر. وبينما تثار العديد من الأسئلة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحليل للتعمق في الأسرار المخفية داخل هذه السلسلة المجرية القديمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الكرمة الكونية؟

ج: الكرمة الكونية هي سلسلة ضخمة من المجرات من بداية الكون.

س: ما حجم الكرمة الكونية؟

ج: يمتد طول الكرمة الكونية على أكثر من 13 مليون سنة ضوئية ويبلغ عرضها حوالي 650,000 ألف سنة ضوئية.

س: ما هو الانزياح الأحمر؟

ج: الانزياح نحو الأحمر هو مقياس لكيفية زيادة الطول الموجي للضوء أثناء انتقاله عبر الكون المتوسع.

س: لماذا توقف تكوين النجوم في أكبر مجرتين في الكرمة الكونية؟

ج: أحد الاحتمالات هو أن اندماج المجرات أدى إلى حدوث حلقات مكثفة من تشكل النجوم، مما أدى إلى استنفاد الغاز المتاح في وقت سابق.

مصادر:

– لايف ساينس.كوم