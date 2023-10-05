اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامات وجود الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، وهو التلسكوب الفضائي الأكثر تقدمًا، اكتشافًا مهمًا فيما يتعلق بقمر كوكب المشتري أوروبا. لقد كان أوروبا منذ فترة طويلة موضوعًا للاهتمام نظرًا لقدرته على دعم الحياة خارج كوكب الأرض، خاصة بسبب محيطه تحت السطح.

في دراسة حديثة، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامات مثيرة للاهتمام لوجود الكربون في أوروبا. يعتبر الكربون أساس الحياة كما نفهمها. يضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن أوروبا يمكن أن تكون صالحة للحياة، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للبعثات المستقبلية للبحث عن علامات الحياة خارج الأرض.

يُعتقد أن المحيط الموجود تحت سطح أوروبا يتكون من مياه مالحة، والتي لديها القدرة على إيواء الحياة. يزيد وجود الكربون من احتمالية دعم العمليات البيولوجية. تعتبر المركبات المعتمدة على الكربون ضرورية لتكوين الجزيئات العضوية المعقدة، والتي تعتبر لبنات بناء أساسية للحياة كما نعرفها.

توفر ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى قيمة حول التركيبة وقابلية السكن المحتملة لأوروبا. ومن خلال دراسة التركيب الكيميائي للقمر، يأمل العلماء في كشف أسراره وتحديد ما إذا كان يمكن أن يكون بالفعل موطنًا للحياة.

يمهد هذا الاكتشاف الطريق للبعثات المستقبلية إلى أوروبا، مثل مركبة أوروبا كليبر التابعة لناسا، والتي من المقرر إطلاقها في عشرينيات القرن الحالي. ستقوم المركبة الفضائية بدراسة سطح يوروبا وتحت سطحه، وجمع بيانات مفصلة عن تكوينه وإمكانية وجود حياة عليه.

لا يزال البحث عن حياة خارج كوكب الأرض مجالًا رائعًا وهامًا للاستكشاف. إن اكتشاف الكربون على سطح أوروبا يفتح إمكانيات جديدة ويزيد من فضولنا حول إمكانية وجود حياة خارج كوكبنا. بينما تتعمق البشرية في ألغاز الكون، نقترب أكثر من الإجابة على السؤال القديم: هل نحن وحدنا؟

مصادر:

- اتصالات الطبيعة؛ صموئيل هاول وروبرت بابالاردو

- ناسا