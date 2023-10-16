توصلت دراسة جديدة إلى أن الرياح التي تبلغ سرعتها ألف ميل في الساعة تحمل بلورات الكوارتز عبر الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b

اكتشفت دراسة جديدة بقيادة دانييل جرانت من جامعة بريستول أن الغلاف الجوي للكوكب الغازي العملاق WASP-17b، يحتوي على بلورات كوارتز صغيرة. لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) رياحًا تبلغ سرعتها ألف ميل في الساعة تحمل جزيئات الكوارتز هذه عبر الغلاف الجوي الحار الحارق.

WASP-17b هو كوكب خارج المجموعة الشمسية معروف بظروفه القاسية. يدور حول نجمه على مسافة 7.8 مليون كيلومتر فقط (4.9 مليون ميل) وتبلغ درجة حرارته في النهار حوالي 1,500 درجة مئوية (حوالي 2,700 درجة فهرنهايت). وتوسع الغلاف الجوي للكوكب بسبب قربه من النجم، مما جعل قطره ضعف قطر المشتري تقريبا.

استخدم جرانت وفريقه أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة الخاصة بـ JWST لمراقبة WASP-17b أثناء عبوره لنجمه. اكتشف الجهاز ضوء النجوم المحجوب بواسطة الغلاف الجوي للكوكب، مما أدى إلى طيف إرسال. وكشف هذا الطيف عن وجود الهيدروجين والهيليوم وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وبلورات الكوارتز.

الكوارتز هو نوع من معادن السيليكات، والذي يوجد عادة في الأجسام الصخرية للنظام الشمسي. وقد كشفت الأرصاد السابقة وجود سيليكات في أجواء الكواكب الخارجية الساخنة لكوكب المشتري، لكنها كانت بلورات أكثر تعقيدًا وغنية بالمغنيسيوم. بلورات الكوارتز التي لوحظت في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b أصغر حجمًا، ويبلغ حجمها حوالي 10 نانومتر.

وأوضح جرانت أن درجات الحرارة المرتفعة والضغوط المنخفضة في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b تسمح بتكوين بلورات صلبة مباشرة من الغاز، متجاوزة الطور السائل. تحمل الرياح القوية للكوكب بلورات الكوارتز وتشكل ضبابًا على ارتفاعات عالية في منطقة انتهاء النهار والليل. ثم تدخل هذه الضبابات إلى جانب النهار وتتبخر في الحرارة الشديدة.

يوفر اكتشاف بلورات الكوارتز في الغلاف الجوي للكوكب WASP-17b نظرة ثاقبة للعمليات وتكوين الأجواء للكواكب الخارجية. ونشرت الدراسة في مجلة Astrophysical Journal Letters في أكتوبر.

مصادر:

- مطبوعات دورية الفيزياء الفلكية (أكتوبر 2021)