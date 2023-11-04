علماء الفلك يدعون تلسكوب جيمس ويب الفضائي لاستكشاف أسرار مركز المجرة

لقد انبهر علماء الفلك منذ فترة طويلة بالأذرع الحلزونية الغامضة لمجرتنا درب التبانة. هذه الهياكل الضخمة، المزينة بعدد لا يحصى من النجوم، ألهمت بدورها أسئلة حول العمليات التي تقود تطور المجرات عبر الكون المرئي. للتعمق أكثر في ألغاز تطور المجرة، يدعو أكثر من 100 عالم فلك من أكثر من 80 مؤسسة حول العالم إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لإجراء مسح شامل للمناطق الأعمق في درب التبانة.

لا يزال قلب مجرة ​​درب التبانة، المعروف باسم مركز المجرة (GC)، موضوعًا لسحر كبير وألغاز لم يتم حلها. العلماء مفتونون بشكل خاص بدور القوس A*، الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا، في عملياته التطورية. كما أنهم يتساءلون أيضًا عن سبب كون تكوين النجوم داخل السحب الجزيئية الباردة والداكنة في مجرة ​​درب التبانة في GC أبطأ مما كان متوقعًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ظهور العناقيد النجمية المركزية يحير الباحثين.

يقدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي حلاً للتحديات التي تطرحها دراسة مركز المجرة. بفضل دقة الوضوح الاستثنائية وقدرات الأشعة تحت الحمراء، يمكن للتلسكوب أن يراقب بشكل فعال من خلال الكثافة السكانية للنجوم وسحب الغبار الغامضة التي تعيق عمليات الرصد الأرضية. ومن خلال استخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) والمرشحات المتخصصة، التي تفصل أطياف ضوء الأشعة تحت الحمراء، يستطيع تلسكوب جيمس ويب الفضائي اختراق حجاب الغبار للكشف عن الأسرار الخفية لـ GC.

علاوة على ذلك، فإن قدرة تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مراقبة الأطوال الموجية الأطول للأشعة تحت الحمراء تمكن من دراسة المجرات في الكون المبكر، حيث يؤدي تمدد موجات الضوء الناتج عن توسع الكون إلى زيادة الطول الموجي. تُعرف هذه الملاحظة باسم الانزياح الأحمر أو تأثير دوبلر. ضوء الأشعة تحت الحمراء، ذو الأطوال الموجية الأطول والطاقة المنخفضة، غير مرئي للعين البشرية ولكن يمكن اكتشافه بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ومع ذلك، لا يمكن لتلسكوب واحد أن يلتقط مركز المجرة بأكمله. وبالتالي، يؤكد الاقتراح على التعاون بين التلسكوبات المختلفة، بما في ذلك مصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة (ALMA)، وتلسكوب هابل الفضائي، والتلسكوب الفضائي الروماني، والتلسكوب الكبير للغاية التابع لمرصد الفضاء الأوروبي، والقمر الصناعي الياباني للقياس الفلكي JASMINE، لدعم نتائج تلسكوب جيمس ويب الفضائي. .

يهدف المسح المقترح متعدد العصور، والذي تم التخطيط له على فترات زمنية مدتها سنة وخمس وعشر سنوات، إلى فك أسرار الثقب الأسود في درب التبانة، Sgr A*، وتأثيره على تطور المجرة. ومن خلال مراقبة معدل تكوين النجوم، يأمل علماء الفلك في الحصول على نظرة ثاقبة لتاريخ نمو القوس A* والتكوين العام للنجوم في مركز المجرة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المسح إلى تحسين قياسات دالة الكتلة الأولية (IMF)، التي تحدد العدد النسبي للنجوم الكبيرة والصغيرة التي تشكلت في مجموعة سكانية.

في حين أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو تلسكوب مطلوب للغاية من قبل علماء الفلك في جميع أنحاء العالم، فإن الوقت المحدود المتاح له يشكل تحديًا. مع معدل الاشتراك الزائد الكبير، يعد تأمين وقت المراقبة على تلسكوب جيمس ويب الفضائي أمرًا تنافسيًا للغاية. ومع ذلك، فإن المعرفة والفهم المحتملين المكتسبين من استكشاف أسرار مركز المجرة يجعلانه مسعى جديرًا بالاهتمام.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يصعب ملاحظة مركز المجرة؟

ج: إن مركز المجرة مكتظ بالنجوم، مما يجعل من الصعب على التلسكوبات الصغيرة التمييز بين النجوم الفردية. بالإضافة إلى ذلك، تحجب سحب الغبار الكبيرة رؤية مركز المجرة من الأرض.

س: كيف يمكن لـ JWST التغلب على هذه التحديات؟

ج: الحجم الكبير لـ JWST يمنحه دقة ممتازة، مما يسمح له بفصل النجوم عن بعضها البعض بشكل فعال. علاوة على ذلك، فإن قدراته في مجال الأشعة تحت الحمراء تمكنه من الرؤية عبر الغبار، وهو أمر غير ممكن مع التلسكوبات الأخرى.

س: ما هي التلسكوبات الأخرى التي ستدعم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في دراسة مركز المجرة؟

ج: سوف يتعاون كل من ALMA وتلسكوب هابل الفضائي، جنبًا إلى جنب مع التلسكوبات المستقبلية مثل التلسكوب الفضائي الروماني، والتلسكوب الكبير للغاية التابع للمرصد الفضائي الأوروبي، والقمر الصناعي الياباني للقياس الفلكي JASMINE، لاستكمال نتائج تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

س: ما هي جوانب مركز المجرة التي سيتم دراستها في المسح المقترح؟

ج: يهدف المسح إلى دراسة دور الثقب الأسود Sgr A* في تطور مجرة ​​درب التبانة. ويسعى أيضًا إلى فهم عملية تكوين النجوم البطيئة نسبيًا في مركز المجرة وظهور العناقيد النجمية المركزية.

س: ما هي دالة الكتلة الأولية (IMF)؟

ج: يحدد صندوق النقد الدولي الوفرة النسبية للنجوم الكبيرة والصغيرة المتكونة في مجموعة النجوم. فهو يوفر معلومات مهمة حول إنتاج الضوء من مجموعات النجوم، خاصة في المجرات البعيدة جدًا بحيث لا يمكنها مراقبة النجوم الفردية.