يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الفصول المتغيرة لكوكب زحل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب كيف التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) صورًا غير مسبوقة لمواسم زحل المتغيرة. منذ اختتام مهمة كاسيني-هويجنز التابعة لناسا في عام 2017، يقدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي لكوكب زحل.

باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، تمكن الباحثون من التقاط صور الأشعة تحت الحمراء لنصف الكرة الشمالي لزحل خلال فصل الصيف. أتاحت لهم هذه الصور تحليل بنية سحب زحل وقياس توزيع درجات الحرارة والمواد الكيميائية في الغلاف الجوي.

إحدى النتائج البارزة من الصور هي ارتفاع درجة حرارة دوامة الستراتوسفير القطبية الشمالية لزحل، وهو نمط دوران الغازات. تم رصد هذه الدوامة سابقًا خلال ربيع زحل، وكان من المتوقع أن تبرد وتتبدد مع اقتراب فصل الشتاء. وكشفت الصور أيضًا عن انعكاس نمط تدفق الهواء في طبقة الستراتوسفير لزحل، مما يشير إلى ندرة الهيدروكربونات عند خطوط العرض الشمالية.

كما سمحت بيانات MIRI للباحثين برسم خريطة لتوزيع العديد من الغازات لأول مرة. وكان الماء في طبقة التروبوسفير والإيثيلين والبنزين والميثيل وثاني أكسيد الكربون في الستراتوسفير من بين الغازات المكتشفة. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت مستويات عالية من الأمونيا عند خط استواء زحل، مما يشير إلى أوجه التشابه مع العمليات الجوية لكوكب المشتري.

توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول أواخر صيف زحل في نصف الكرة الشمالي. يوضح نجاح MIRI القدرات المتقدمة لـ JWST في دراسة ديناميكيات الكواكب. يساهم البحث في فهمنا لأنماط الطقس الكوكبية وتأثير الفصول المتغيرة على الظروف الجوية.

المصدر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب

مصادر:

– مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب، https://doi.org/10.1029/2023JE007924

– ستانلي، س. (2023)، تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط مواسم زحل المتغيرة، إيوس، 104، https://doi.org/10.1029/2023EO230371