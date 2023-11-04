الجمال الغامض لسديم السرطان: رؤى من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

لا يزال سديم السرطان، الذي يقع على بعد 6,500 سنة ضوئية، يأسر علماء الفلك ببنيته الرائعة والمعقدة. مؤخرًا، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة مذهلة للسديم في الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء، مما يوفر منظورًا جديدًا لخيوطه المغبرة التي تشكل شكله المميز الذي يشبه القفص.

في الأصل، نشأ سديم السرطان من بقايا مستعر أعظم، في أعقاب انفجار نجم ضخم منذ قرون مضت. وفي عام 1054 م، تمت ملاحظة المستعر الأعظم من الأرض، ومنذ ذلك الحين، يتابع علماء الفلك بجد تطور وتحول السديم الناتج.

في حين أن التلسكوبات السابقة، مثل تلسكوب هابل الفضائي ومرصد تصوير استقطاب الأشعة السينية التابع لناسا، قامت بتصوير السديم بأطوال موجية بصرية وأشعة سينية، على التوالي، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي يقدم رؤية فريدة من نوعها. يكشف ويب، المجهز بكاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI)، عن تفاصيل جديدة في طيف الأشعة تحت الحمراء.

من خلال هذه الأدوات، يكشف ويب بشكل مشرق عن هياكل خيوط الغاز، المعروضة بألوان حمراء وبرتقالية نابضة بالحياة، بالإضافة إلى مناطق الغبار التي تظهر على شكل بقع صفراء وبيضاء وخضراء رقيقة. علاوة على ذلك، تكشف الصورة بالأشعة تحت الحمراء إشعاع السنكروترون، وهو شكل من أشكال الإشعاع الناتج عن نجم نيوتروني دوار ذو مجال مغناطيسي قوي. ويظهر هذا الإشعاع كمادة حليبية داخل قلب السديم.

يقوم العلماء، بقيادة تي تميم من جامعة برينستون، بفحص سديم السرطان لكشف ألغاز تكوينه. ومن خلال الدراسة الدقيقة لتركيبة المادة المقذوفة، وخاصة محتوى الحديد والنيكل، يأمل الباحثون في فك رموز طبيعة الانفجار الذي أدى إلى ولادة السديم.

ومن المثير أن المزيد من البيانات حول سديم السرطان أصبحت وشيكة، حيث أعاد تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا التقاط صور للسديم، مما أدى إلى إعادة النظر في الأعجوبة السماوية لأول مرة منذ ملاحظاته الأولية في عامي 1999 و 2000.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سديم السرطان؟

ج: سديم السرطان هو بقايا مستعر أعظم، تشكل نتيجة انفجار نجم ضخم.

س: كم يبعد سديم السرطان؟

ج: يقع سديم السرطان على بعد 6,500 سنة ضوئية من الأرض.

س: ماذا كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن سديم السرطان؟

ج: أظهر تلسكوب جيمس ويب الفضائي، في صورته بالأشعة تحت الحمراء، خيوط الغاز ومناطق الغبار وإشعاع السنكروترون داخل السديم.

س: لماذا يدرس العلماء سديم السرطان؟

ج: يدرس العلماء سديم السرطان للحصول على معلومات حول تكوينه ونوع الانفجار الذي أدى إلى تكوينه.

س: هل سيكون هناك المزيد من البيانات حول سديم السرطان؟

ج: نعم، قام تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا بإعادة تصوير سديم السرطان، مما يوفر بيانات إضافية للتحليل.