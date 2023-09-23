يكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مصدر الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا

حقق الجيل التالي من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا مثيرًا على قمر كوكب المشتري، أوروبا. ويعتبر أوروبا أحد الأجرام السماوية القليلة في نظامنا الشمسي التي قد تتمتع بظروف مناسبة للحياة، حيث يوجد محيط مالح تحت سطحه تحت قشرته الجليدية. ومع ذلك، لم يكن من الواضح في السابق ما إذا كان هذا المحيط يحتوي على المواد الكيميائية الضرورية للحياة، وتحديداً الكربون.

وباستخدام بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حدد علماء الفلك الآن وجود ثاني أكسيد الكربون على سطح يوروبا الجليدي. تم العثور على أعلى تركيز لثاني أكسيد الكربون في منطقة تسمى تارا ريجيو، وهي منطقة حديثة جيولوجيًا تُعرف باسم "تضاريس الفوضى". يشير هذا إلى وجود تبادل للمواد بين المحيط الموجود تحت سطح أوروبا وسطحه.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يشير ضمنًا إلى أن الكربون نشأ في المحيط الموجود تحت سطح أوروبا ولم يتم تسليمه عن طريق مصادر خارجية مثل النيازك. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن ترسب الكربون حديث نسبيا. يعد الكربون عنصرًا حاسمًا للحياة، لذا فإن وجود الكربون على سطح يوروبا له آثار مهمة على قابلية القمر للسكن.

أصبحت النتائج، المفصلة في ورقتين بحثيتين منشورتين في مجلة Science، ممكنة بفضل وحدة المجال المتكاملة لمطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) التابعة لـ JWST. يوفر وضع الأداة هذا أطيافًا عالية الدقة، مما يسمح لعلماء الفلك بتحديد موقع مواد كيميائية معينة على سطح أوروبا.

بحث الباحثون أيضًا عن علامات على أعمدة بخار الماء المنبعثة من سطح يوروبا، والتي تم اكتشافها مبدئيًا في عمليات الرصد السابقة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي. ومع ذلك، لم تجد البيانات الجديدة الصادرة عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي أي دليل على نشاط العمود، مما يضع حدًا أعلى لمعدل قذف المواد المحتمل.

هذه النتائج لها آثار مهمة على البعثات الفضائية المستقبلية إلى أوروبا. ستهدف مهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا ومهمة مستكشف أقمار المشتري الجليدية (JUICE) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى مواصلة التحقيق في إمكانية وجود حياة على أوروبا.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو تعاون دولي تقوده وكالة ناسا، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية.

مصادر:

– نشر مجلة علمية

- ناسا

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– وكالة الفضاء الكندية