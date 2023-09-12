الغربان تعطي الأولوية للعائلة على الأصدقاء عندما يتعلق الأمر بالطعام

اكتشف العلماء أن الغربان، وهي نوع من الغربان، مستعدة لتبديل الأصدقاء من أجل الحصول على مكافآت غذائية ولكنها ستبقى مع أفراد أسرتها حتى لو كان ذلك يعني الجوع. تلقي الدراسة، التي أجريت في غرب كورنوال كجزء من مشروع Cornish Jackdaw Project، الضوء على كيفية إدارة بعض الحيوانات لعلاقاتها الاجتماعية.

في التجربة، كلف الباحثون الغربان البرية بمهمة يعتمد فيها الوصول إلى ديدان الوجبة اللذيذة على الأفراد الذين زاروها معًا. وسرعان ما تعلمت الطيور تبديل الأصدقاء لتحقيق أقصى قدر من المكافآت، لكنها ظلت وفية لنسلها وإخوتها وشركاء التزاوج بغض النظر عن النتيجة. يشبه هذا الولاء لأفراد الأسرة فكرة "الدم أكثر كثافة من الماء" التي لوحظت في العلاقات الإنسانية.

استخدم الباحثون علامات PIT صغيرة، تشبه رقائق الإرسال والاستقبال المستخدمة للحيوانات الأليفة، لتتبع ومراقبة الغربان. تم تقسيم الطيور إلى مجموعتين، A أو B، وتم منحها إمكانية الوصول إلى ديدان الوجبة فقط إذا قام أفراد من نفس المجموعة بزيارة المغذيات معًا. إذا وصلت الطيور من مجموعات مختلفة معًا، فستظل المغذيات مغلقة. تم إعطاء الحبوب للطيور المنفردة، وهو مصدر غذائي أقل رغبة.

ووفقا للبروفيسور أليكس ثورنتون، الباحث الرئيسي في المشروع، كان الهدف هو تحديد ما إذا كانت الطيور قادرة على تعديل ارتباطاتها الاجتماعية. أثبتت الغربان أنها استراتيجية، وسرعان ما تعلمت التخلص من الأصدقاء من المجموعة الأخرى لتعظيم مكافآتهم. ومع ذلك، فقد قاموا باستثناء عندما يتعلق الأمر بأقاربهم المقربين، واختاروا البقاء مع أفراد أسرهم حتى لو لم يتلقوا أي مكافآت.

ويعتقد الباحثون أن قدرة الغربان على تتبع وتذكر المعلومات المتعلقة بشركائهم الاجتماعيين تعد مؤشرا على ذكائهم. إن القدرة على تعديل علاقاتهم بناءً على التفاعلات السابقة يمكن أن تحقق فوائد من حيث البقاء والحصول على الموارد.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول العلاقات الاجتماعية في الحيوانات وعمليات صنع القرار الخاصة بها. وللنتائج آثار مهمة على فهم تطور الذكاء ونشوء المجتمعات.

المصدر: "يمكن للغربان البرية تعديل ارتباطاتها الاجتماعية بشكل انتقائي مع الحفاظ على علاقات قيمة طويلة الأمد"، Nature Communications.