الحاجة إلى الحوكمة المسؤولة في الفضاء

في عالم أصبحت فيه تكنولوجيا الأقمار الصناعية ذات أهمية متزايدة للاتصالات العالمية، أصبحت الحاجة إلى الإدارة المسؤولة في الفضاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع استمرار ارتفاع عدد الأقمار الصناعية في المدار، تزداد أيضًا احتمالية الاصطدام والحطام والإضرار بالبنية التحتية الأساسية. ومع ذلك، وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة، هناك نقص في الأنظمة والمبادئ التوجيهية الواضحة لحركة المرور الفضائية وإزالة الحطام.

شهدت صناعة الفضاء زيادة كبيرة في عدد الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها إلى الفضاء. بين عامي 2012 و2022، ارتفع العدد السنوي للأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها من حوالي 150 إلى ما يقرب من 2,500. وفي حين أن العديد من هذه الأقمار الصناعية تسقط بشكل طبيعي على الأرض وتحترق في الغلاف الجوي، إلا أن نسبة كبيرة منها تبقى في المدار. ومن بين 11,000 ألف قمر صناعي موجودة حاليًا في المدار، 35% منها فقط عاملة.

يشكل هذا التراكم للأقمار الصناعية خطرًا كبيرًا على كل من الأقمار الصناعية النشطة والبعثات المأهولة. يمكن أن ينفصل الحطام الناتج عن الأقمار الصناعية وينتقل بسرعات عالية، مما يخلق تأثيرًا متسلسلًا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاصطدامات. ومن أجل تجنب هذه الاصطدامات، يتعين على الأقمار الصناعية النشطة في كثير من الأحيان إجراء مناورات لتجنب الاصطدام. لقد اضطرت محطة الفضاء الدولية إلى تفادي الحطام أكثر من 30 مرة في تاريخها.

علاوة على ذلك، لا توجد لوائح متفق عليها للتعدين على القمر أو الاستعمار خارج كوكب الأرض. ومع إعراب دول مثل الصين والهند وروسيا عن اهتمامها بالتنقيب عن المعادن الثمينة في القمر، هناك حاجة إلى قواعد ومبادئ توجيهية واضحة لضمان ممارسات مسؤولة ومستدامة.

ومن الضروري أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة في وضع لوائح وبروتوكولات جديدة لإدارة الفضاء. ومن الممكن أن تكون قمة الأمم المتحدة للمستقبل، المقرر عقدها العام المقبل في إندونيسيا، بمثابة منصة للمناقشات والقرارات الرئيسية المتعلقة بمستقبل الفضاء. وينبغي للحوكمة المسؤولة في الفضاء أن تعطي الأولوية لحماية العالم الكوني والمنافع العادلة لجميع الدول والشعوب.

لا ينبغي لأصوات الشخصيات المؤثرة في صناعة الفضاء، مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، أن تكون القوة الدافعة الوحيدة وراء عملية صنع القرار. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح ومعتقدات مختلف المجتمعات والأمم الأصلية. إن التضحية بـ "مساحة غريتا" من أجل نقاشات وسائل التواصل الاجتماعي ليس هو الحل. وبدلا من ذلك، من الأهمية بمكان أن تتحلى الحكومات بالشجاعة الكافية لإنشاء قواعد جديدة في مجال الفضاء تحترم مصالح وقيم جميع أصحاب المصلحة.

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