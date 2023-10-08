تهدف دراسة جديدة إلى تتبع وتخفيف الحطام الفضائي حول القمر

تسعى دراسة حديثة أجرتها جامعة بوردو إلى وضع نموذج وتتبع الحطام الفضائي حول القمر من أجل تطوير استراتيجيات التخفيف. مع زيادة عمليات الإطلاق العسكرية والتجارية والعلمية، فضلاً عن انخفاض تكلفة عمليات إطلاق الأقمار الصناعية المكعبة، أصبحت النفايات الفضائية مصدر قلق متزايد في كل من مدار الأرض المنخفض ومدار القمر.

تقترح الدراسة، التي قادتها كارولين فرويه، استخدام "هندسة الأجسام الأربعة" لنمذجة تطور المدارات بمرور الوقت وتخصيص أصول التتبع للمناطق الرئيسية القريبة من القمر. في الوقت الحالي، هناك مراقبة ومعلومات محدودة حول الأجسام الحطامية في الفضاء القمري، وهي المنطقة الواقعة بين الأرض والقمر. يشكل هذا النقص في المعلومات تحديًا للبعثات القمرية المستقبلية من حيث تتبع الحطام وتجنبه.

وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على الانشغال المتزايد حول القمر. أظهر تحطم معزز الصاروخ القمري على الجانب البعيد من القمر في أوائل عام 2022 الحاجة إلى تتبع ومراقبة أفضل للأجسام الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لناسا مؤخرًا بواسطة أداة ShadowCam الخاصة بالمركبة الكورية باثفايندر القمرية أثناء مرور قريب.

يوضح فرويه أن هندسة الأجسام الأربعة تصبح ذات صلة عند النظر في تأثيرات الجاذبية للأرض والقمر والشمس. ويؤثر التفاعل بين هذه الأجسام على مدارات الأجسام الموجودة في الفضاء التابع لرابطة الدول المستقلة والقمرية. يتضمن عمل فرويه استخدام منحنيات ضوئية للتنبؤ بأحداث تفكك الأقمار الصناعية وتقييم خيارات المراقبة الكهربائية الضوئية لعالم رابطة الدول المستقلة والقمرية.

بشكل عام، نظرًا لأن القمر والفضاء المرتبط بالقمر يصبحان أكثر انشغالًا في السنوات القادمة بالمهمات القمرية والأنشطة الأخرى، فمن الضروري تتبع الحطام الفضائي وتخفيفه لضمان سلامة ونجاح هذه المهام.

مصادر:

- دراسة جامعة بوردو بقلم كارولين فرويه

– ناسا – تأثير معزز أبولو 16