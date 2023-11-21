استكشاف أعماق المريخ: كشف النقاب عن الألغاز أثناء الاقتران الشمسي

إذا كنت تتساءل عن سبب تراجع الأخبار المتعلقة بالمريخ مؤخرًا، فإن الإجابة تكمن في رقصتنا السماوية مع الشمس. كل عامين، تصل الأرض والمريخ إلى نقطة في مدارهما تُعرف باسم "الاقتران الشمسي للمريخ". وتحدث هذه الظاهرة عندما يصطف المريخ على الجانب الآخر من الشمس، مما يعيق رؤيتنا مؤقتًا للكوكب الأحمر.

أثناء الاقتران الشمسي بالمريخ، يتباطأ تدفق المعلومات من مهمات المريخ إلى الأرض بشكل كبير. بدلًا من تلقي تدفقات البيانات اليومية، يجب على الإشارات أن تسلك مسارًا غادرًا، وتغامر بالقرب من الشمس. يشكل انبعاث الشمس المستمر للغازات والجسيمات المتأينة عبر الهالة تحديًا لهذه الإشارات. تعمل البيئة القريبة من الشمس على إتلاف البيانات، مما يؤثر على أوامر المركبات الفضائية وتحديثات البرامج وأي معلومات تعود من المريخ. ولضمان سلامة ونزاهة المهمات، يمتنع المهندسون عن إرسال أوامر حاسمة خلال هذه الفترة بينما تواصل المركبة الفضائية عملياتها العلمية المنتظمة.

هذا العام، تمتد فترة "التعتيم" للاقتران الشمسي للمريخ حتى 25 نوفمبر، مع انقطاع قصير فقط عندما يتم إخفاء المريخ بالكامل عن الشمس. وسط هذا الهدوء، تظل ناسا يقظة من خلال تلقي التحديثات الصحية من المركبة الفضائية، وتقييم حالتها الصحية. بدأت الاستعدادات لهذا المحاذاة السماوية مقدمًا، حيث قامت فرق المهمة بصياغة قوائم المهام بدقة لكل مركبة فضائية تابعة للمريخ تحت رعايتها.

على الرغم من أن الأدوات الرئيسية على متن البعثات غير نشطة مؤقتًا، إلا أن التحقيقات العلمية لا تزال مستمرة. تمركزت مركبات ناسا المثابرة والفضولية بشكل مؤقت، لمراقبة التغيرات في الظروف السطحية والتعمق في أنماط الطقس. بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء قياسات الإشعاع من مواقعها الثابتة. قد تكون مروحية Ingenuity متوقفة عن الطيران، لكنها تستمر في استخدام الكاميرا الملونة الخاصة بها لدراسة الحركات المثيرة للرمال في المنطقة المجاورة لها. تساهم المركبة الفضائية Mars Reconnaissance Orbiter وOdyssey Orbiter والمركبة الفضائية MAVEN من خلال التقاط الصور السطحية وجمع بيانات الغلاف الجوي ودراسة التفاعلات بين الغلاف الجوي للمريخ والشمس.

وبمجرد انتهاء فترة الوقف لمدة أسبوعين، ستستأنف المركبات المدارية إرسال البيانات القيمة، وسيستأنف المهندسون إرسال ترقيات البرامج والأوامر. ومع عودة تدفق المعلومات، يقوم مهندسو النظام بفحص البيانات بدقة بحثًا عن أي تلف محتمل. إذا لزم الأمر، يمكن إعادة إرسال الملفات التالفة في عمليات نقل البيانات اللاحقة. وفي نهاية المطاف، سيتم إعادة تنشيط الأدوات، بما في ذلك الكاميرات، مما يبشر باستئناف التدفق المعتاد من الصور والبيانات الأولية.

بينما ننتظر بفارغ الصبر نهاية الاقتران الشمسي مع المريخ، فإننا نقدر الجهود الحثيثة التي تبذلها فرق المهمة ومرونة مركبتنا الفضائية، التي تكشف باستمرار الألغاز الغامضة التي يراها المريخ.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو اقتران المريخ الشمسي؟

الاقتران الشمسي للمريخ هو حالة سماوية تحدث كل عامين عندما يكون المريخ على الجانب الآخر من الشمس من الأرض. تؤدي هذه المحاذاة إلى تعطيل الاتصال المباشر مع المريخ وتؤثر على نقل البيانات بين مهمات المريخ والأرض.

2. كيف يؤثر اقتران المريخ الشمسي على عمليات المركبات الفضائية؟

أثناء الاقتران الشمسي بالمريخ، تدخل المركبة الفضائية في فترة "التعتيم" حيث توقف مؤقتًا مهامها ذات البيانات الثقيلة. يمتنع المهندسون عن إرسال الأوامر الحاسمة، وتكون الأجهزة غير نشطة مؤقتًا لضمان سلامة المهام.

3. ماذا يحدث للبيانات التي تم جمعها أثناء الاقتران الشمسي بالمريخ؟

يتم تخزين البيانات التي تم جمعها خلال فترة التعتيم على المركبة الفضائية حتى يصبح من الآمن إرسالها مرة أخرى إلى الأرض. عند استئناف نقل البيانات، يقوم المهندسون بالتحقق بدقة من وجود أي ملفات تالفة وإعادة الإرسال إذا لزم الأمر.

4. ما هي الأنشطة التي تقوم بها بعثات المريخ أثناء اقتران المريخ الشمسي؟

خلال هذه الفترة، تستمر مهمات المريخ في إجراء التحقيقات العلمية، على الرغم من عدم نشاط الأدوات الرئيسية. تقوم المركبات الجوالة بمراقبة الظروف السطحية، ودراسة أنماط الطقس، وقياس الإشعاع. تلتقط المركبات الفضائية الأخرى صورًا لسطح المريخ، وتجمع بيانات الغلاف الجوي، وتتحقق من التفاعلات مع الشمس.