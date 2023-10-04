دراسة تؤكد أن اللب الداخلي للقمر صلب، يشبه الحديد

توصلت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بشكل قاطع إلى أن اللب الداخلي للقمر صلب، وله كثافة مماثلة لكثافة الحديد. تضع هذه النتيجة نهاية لجدل طويل الأمد بين العلماء بشأن حالة اللب الداخلي للقمر وتساهم في فهم أفضل لتاريخ القمر وتاريخ النظام الشمسي.

وباستخدام البيانات الزلزالية، قام الفريق بتحليل التركيب الداخلي للقمر ووجد أن الموجات الصوتية الناتجة عن الزلازل يمكن أن توفر معلومات قيمة عن بنيته الداخلية. ومع ذلك، فإن دقة البيانات الزلزالية التي تم جمعها خلال مهمة أبولو لم تكن كافية لتحديد حالة اللب الداخلي بدقة. اقترحت النماذج الحالية إمكانية وجود نواة داخلية صلبة ونواة سائلة بالكامل.

ولتسوية هذا الجدل، قام الباحثون بتجميع البيانات من البعثات الفضائية وتجارب قياس المدى بالليزر القمري لبناء ملف تعريف شامل لخصائص القمر. لقد أجروا النمذجة باستخدام أنواع أساسية مختلفة لتحديد أفضل تطابق لبيانات الرصد.

توصلت الدراسة إلى العديد من الاكتشافات المهمة. أولاً، أشارت النماذج التي تتوافق بشكل وثيق مع الخصائص المعروفة للقمر إلى الانقلاب النشط داخل وشاحه. يتضمن هذا النشاط تحرك المواد الأكثر كثافة نحو المركز بينما ترتفع المواد الأقل كثافة إلى الأعلى، مما يفسر وجود عناصر معينة في المناطق البركانية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق أن نواة القمر تشبه نواة الأرض، حيث تتميز بطبقة خارجية سائلة ونواة داخلية صلبة. وفقًا لنموذجهم، يبلغ نصف قطر اللب الخارجي حوالي 362 كيلومترًا (225 ميلًا)، بينما يبلغ نصف قطر اللب الداخلي حوالي 258 كيلومترًا (160 ميلًا)، وهو ما يمثل حوالي 15 بالمائة من إجمالي نصف قطر القمر. ووجد أن كثافة اللب الداخلي تبلغ حوالي 7,822 كيلوجرامًا لكل متر مكعب، وهي مماثلة لكثافة الحديد.

ومن المثير للاهتمام أن دراسة سابقة أجريت في عام 2011 بقيادة عالم الكواكب ناسا مارشال رينيه ويبر توصلت إلى نتيجة مماثلة باستخدام تقنيات الزلازل المتقدمة. واكتشف الفريق دليلاً على وجود نواة داخلية صلبة يبلغ نصف قطرها حوالي 240 كيلومترًا، وتبلغ كثافتها حوالي 8,000 كيلوغرام لكل متر مكعب.

ويعتبر الباحثون أن نتائجهم هي تأكيد للنتائج السابقة، مما يدعم بشكل أكبر وجود نواة شبيهة بالأرض داخل القمر. ويحمل هذا الاكتشاف أيضًا أهمية لفهم تطور القمر، خاصة فيما يتعلق بمجاله المغناطيسي، الذي بدأ في الانخفاض منذ حوالي 3.2 مليار سنة.

ومع وجود خطط للعودة إلى القمر في المستقبل القريب، هناك أمل في التحقق الزلزالي من هذه النتائج. توفر الدراسة، التي نُشرت أصلاً في مجلة Nature، رؤى قيمة حول البنية الداخلية للقمر ودوره في تشكيل النظام الشمسي المبكر.

مصادر:

- طبيعة