أول ملاحظة مباشرة للنيوترينوات المصادمة: توسيع فهمنا للكون

حقق العلماء إنجازًا هامًا في مجال فيزياء الجسيمات من خلال اكتشاف النيوترينوات التي تم إنشاؤها في مصادم الجسيمات. النيوترينوات، التي يشار إليها غالبًا باسم "الجسيمات الشبحية"، هي جسيمات دون ذرية مراوغة لها تفاعل ضئيل مع المادة وهي متوفرة بكثرة في الكون. يمثل العمل الأخير باستخدام كاشف FASERnu في مصادم الهادرونات الكبير أول ملاحظة مباشرة للنيوترينوات المصادمة، مما يسمح للباحثين بالتعمق في تكوينها وخصائصها ودورها في تطور الكون.

النيوترينوات تأتي في المرتبة الثانية بعد الفوتونات من حيث وفرتها في الكون. وعلى الرغم من أعدادها الهائلة، إلا أنها لا تحتوي على شحنة كهربائية، وكتلة لا تذكر، وتفاعلها محدود مع الجسيمات الأخرى. وقد أكسبتهم هذه الخصائص المراوغة سمعة جزيئات الأشباح. تتولد النيوترينوات في أحداث عالية الطاقة مثل الاندماج النووي في النجوم وانفجارات المستعرات الأعظم، مما يؤثر على جاذبية الكون إلى حد ما.

في حين أن النيوترينوات نادرًا ما تتفاعل مع المادة، فإن كاشفات النيوترينو الموجودة في أعماق الأرض يمكنها التقاط رشقات الضوء الخافتة الناتجة عندما يصطدم النيوترينو الكوني بجسيم آخر. ومع ذلك، فإن تفاعل النيوترينوات المنتجة في مصادمات الجسيمات لم يتم استكشافه نسبيًا بسبب الطاقات العالية المعنية.

تم تصميم كاشف FASERnu، المكون من صفائح التنغستن وطبقات من فيلم المستحلب، خصيصًا لالتقاط النيوترينوات الناتجة عن تصادمات الجسيمات في LHC. عندما تصطدم النيوترينوات بالنوى الموجودة في صفائح التنغستن، تتولد الجسيمات، تاركة مسارات في طبقات المستحلب للتحليل.

تكمن أهمية هذا البحث في قدرة النيوترينوات عالية الطاقة على توفير نظرة ثاقبة للفضاء السحيق والفيزياء الفلكية للجسيمات. لا يزال تحليل بيانات فريق FASER مستمرًا، ومن المرجح أن تكشف الجولة الثالثة للمصادم LHC، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2026، عن العديد من اكتشافات النيوترينو.

إن المراقبة الناجحة للنيوترينوات في LHC تفتح إمكانيات جديدة لاستكشاف الإمكانات الفيزيائية الكاملة للمصادم. ومع وجود حوالي 10,000 تفاعل متوقع للنيوترينو خلال هذه الرحلة، لم يقم الباحثون إلا بخدش سطح ما يمكن أن يقدمه كاشف FASERnu في توسيع فهمنا للكون.

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– الأبحاث المنشورة: [المصدر1]، [المصدر2]