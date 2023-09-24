معالجة البيانات من مهمة Chandrayaan-3: أمل لاكتشافات جديدة

ربما لم تحقق مهمة Chandrayaan-3 الهندية هدفها الأساسي المتمثل في هبوط مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan بنجاح على القطب الجنوبي للقمر. ومع ذلك، وفقًا لرئيس Isro السابق K Sivan، لا يزال هناك أمل في اكتشافات علمية جديدة حيث لم تتم معالجة كمية كبيرة من البيانات بعد.

بينما أكملت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان مهام مهمتهما خلال 14 يومًا من أيام الأرض (أي ما يعادل ليلة قمرية واحدة) على القمر، تبذل إيسرو جهودًا لإقامة اتصال معهم بعد شروق الشمس مرة أخرى. يؤكد سيفان على أهمية البيانات التي تم استردادها حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحليل لم يكتمل بعد ومن المرجح أن يجد العلماء رؤى جديدة.

في السابق، اكتشف باحثون من إحدى الجامعات الأمريكية، الذين يدرسون البيانات الواردة من مهمة Chandrayaan-1، أن الإلكترونات عالية الطاقة في طبقة بلازما الأرض تؤثر على عمليات التجوية على سطح القمر وربما ساعدت في تكوين الماء. يوضح هذا الاكتشاف إمكانية تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية من خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة الحمولات الموجودة على متن مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان.

تحاول Isro التواصل مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة لتحديد حالة الاستيقاظ، ولكن لم يتم تلقي أي إشارات حتى الآن. ومع ذلك، تظل Isro ملتزمة بالشفافية وذكرت أن جميع البيانات الواردة من مهمة Chandrayaan-3 سيتم نشرها للعامة.

يعد إنشاء اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة أمرًا صعبًا حاليًا بسبب مشاكل الاتصال المحتملة الناجمة عن درجات الحرارة المتجمدة الشديدة في القطب الجنوبي للقمر. تشير مصادر Isro إلى أن الأمل في إعادة الارتباط ضئيل.

على الرغم من عدم تحقيق هدفه الأساسي، يسلط سيفان الضوء على النتيجة الإيجابية "لتجربة القفز" التي قامت بها إيسرو قبل الليلة القمرية مباشرة، والتي أظهرت القدرة على الإقلاع من القمر لمهام العودة المستقبلية.

في الختام، في حين أن مهمة تشاندرايان 3 ربما واجهت نكسات، فإن الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها يحمل إمكانية اكتشافات علمية جديدة يمكن أن توسع فهمنا لتكوين القمر وتاريخه.

مصادر:

– تايمز أوف إنديا