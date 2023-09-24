أكملت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا مهمتها التي استمرت سبع سنوات لاستعادة عينة من كويكب ونجحت في تسليم حمولتها إلى مدار الأرض. وهبطت الكبسولة في منطقة الاختبار والتدريب في ولاية يوتا بعد قطع مسافة 3.86 مليار ميل تقريبًا. وتهدف هذه المهمة، وهي الأولى من نوعها للولايات المتحدة، إلى تقديم رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي.

بدأت مهمة OSIRIS-REx في عام 2016 عندما تم نشر المركبة الفضائية لجمع المواد من الكويكب بينو. وبعد الوصول إلى بينو في عام 2018، تم استخراج عينة في عام 2020، وبدأت رحلة العودة الطويلة إلى الأرض في عام 2021. وستمنح المادة الأصلية التي تم جمعها من سطح الكويكب للعلماء نافذة غير مسبوقة على المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي، الذي حدث. منذ حوالي 4.5 مليار سنة.

وأعرب مايكل دالي، العالم الرئيسي في جهاز قياس الارتفاع بالليزر OSIRIS-REx (OLA) من جامعة يورك، عن سعادته بنجاح المهمة. وسلط الضوء على التحديات التي واجهها الفريق على مدى السنوات التي سبقت هذه اللحظة، وأكد تطلعهم إلى تسليم عينة ناجحة لمزيد من التحقيق في المختبرات.

تم إرسال كبسولة العينة، التي تحمل عينات الشحنة، إلى مدار الأرض من مسافة حوالي 68,000 ميل. لعب فريق الملاحة التابع لناسا دورًا حاسمًا في ضمان الهبوط الآمن للكبسولة، مع تحسين توقعات المسار بشكل مستمر لتقليل عدم اليقين. لقد كان لخبرتهم في تخطيط المسارات وتفانيهم في نجاح المهمة دور فعال.

يمثل التسليم الناجح لعينة الكويكب علامة فارقة مهمة لناسا ويتيح للعلماء فرصة مذهلة لكشف أسرار التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي. يمثل هذا الإنجاز مرحلة جديدة في استكشاف الفضاء ويمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات والتقدم في فهمنا للكون.

مصادر:

— ناسا (@NASA) 24 سبتمبر 2023