الثقب الأسود M87: أدلة جديدة تؤكد الدوران من خلال الحركة المسبقة

كان الثقب الأسود الهائل الذي يقع على بعد 55 مليون سنة ضوئية في المجرة المعروفة باسم M87، موضع اهتمام كبير بين علماء الفلك. وبكتلة تعادل 6.5 مليار شمس، أصبح هذا الثقب الأسود النشط بقوة مشهورا في عام 2019 كأول ثقب أسود يتم تصويره مباشرة. وكشفت الصورة التي التقطها تلسكوب أفق الحدث عن هالة من الضوء حول الثقب الأسود، مشوهة بسبب جاذبيته الهائلة.

وبدا أحد جانبي الهالة أكثر سطوعا من الجانب الآخر، مما يوفر دليلا على الدوران أو الدوران وفقا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين. ومع ذلك، لتأكيد دوران الثقب الأسود بشكل مستقل عن هذا الافتراض، حول العلماء انتباههم إلى ظاهرة تسمى المبادرة.

المبادرة هي تأثير دوراني يتم ملاحظته في العديد من الأجسام الدوارة، مثل القمم وحتى الأرض. ويحدث ذلك عندما يتحول محور دوران الجسم ببطء بسبب قوى الجاذبية الخارجية. قام الفريق الذي يقف وراء الدراسة الأخيرة بفحص أكثر من 17 عامًا من البيانات الراديوية حول نفاثات الثقب الأسود، والتي تنبعث من أقطابه الدورانية بسرعة قريبة من الضوء.

ومن خلال تحليل التحولات في اتجاه النفاثات مع مرور الوقت، وجد الباحثون دليلاً على الحركة المسبقة. يظهر أن محور دوران الثقب الأسود يتحرك في نطاق 10 درجات تقريبًا، ويكمل دورة كل 8 إلى 10 سنوات. يؤكد هذا التأثير المباشر للدوران أن الثقب الأسود M87 يدور بالفعل.

في حين أن هذا الاكتشاف يعزز فهم ديناميكيات الثقب الأسود، فإنه يثير سؤالا حول الأسباب التي تجعل الثقب الأسود يتقدم. على عكس الأجسام مثل الأرض، التي تعاني من حركة متقدّمة بسبب سحب الجاذبية لجسم آخر ضخم مثل القمر، يفتقر الثقب الأسود M87 إلى جسم قريب له كتلة مماثلة.

ويشير الباحثون إلى أن تأثير Lense-Thirring، المعروف أيضًا باسم سحب الإطار، قد يكون له تأثير. وفقا للنظرية النسبية العامة، فإن الكتلة الدوارة تؤدي إلى تحريف نسيج الزمكان حولها، مما يؤثر على مدارات الأجسام المحيطة بها. وفي حالة الثقوب السوداء، يمكن أن يكون هذا التأثير قويًا بشكل خاص. يمكن أن يصبح قرص المادة المتراكم المحيط بالثقب الأسود منحرفًا قليلاً، مما يؤدي إلى توليد عزم دوران عندما يستهلكه الثقب الأسود ويتسبب في تحركه.

ومن خلال توفير بيانات قوية عن السلوك الديناميكي للثقب الأسود، تسمح هذه الدراسة للعلماء بمقارنة النماذج الحسابية مع الملاحظات. إن الفهم الأعمق لتفاعلات الثقوب السوداء مع بيئاتها لا يلقي الضوء على هذه الكيانات الكونية الغامضة فحسب، بل يعزز أيضًا معرفتنا بالمجرات التي تعيش فيها.

مصادر:

كوي، يوتشو، وآخرون. "فوهة نفاثة مسبقة متصلة بثقب أسود دوار في M87." الطبيعة 621.7980 (2023): 711-715.