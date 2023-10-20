يهدف بن لام إلى إعادة المخلوقات المنقرضة إلى الحياة

حدد بن لام، المؤسس المشارك لشركة Colossal Biosciences، هدفًا يتمثل في إعادة الأنواع المنقرضة إلى الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة. يركز لام وفريقه، بالتعاون مع عالم الوراثة بجامعة هارفارد جورج تشيرش، جهودهم على إبادة الكائنات المنقرضة مثل الماموث الصوفي، والنمر التسماني، وطائر الدودو.

تتضمن عملية إحياء حيوان منقرض تعديل الحمض النووي لأقرب أقاربه الأحياء ليطابق جينوم الحيوان المنقرض. بالنسبة للماموث الصوفي، هذا يعني استخدام الحمض النووي للفيل الآسيوي، الذي يرتبط به الماموث ارتباطًا وثيقًا. ومن خلال إجراء تعديلات مستهدفة على جينوم الفيل، يأمل الفريق في إنشاء جنين يمكن إنجابه في أم بديلة حية، مما يؤدي إلى ولادة أول حيوان منقرض.

الهدف النهائي هو إطلاق هذه الحيوانات المنقرضة في بيئتها الطبيعية، والمساهمة في استعادة النظم البيئية والتخفيف المحتمل من تغير المناخ. الأنواع الأساسية، مثل الماموث الصوفي، لها تأثير كبير على بيئتها ويمكن أن يكون لإعادة إدخالها آثار إيجابية على أنظمتها البيئية.

في حين أن فكرة إعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة مثيرة للجدل، يعتقد العديد من العلماء أنها يمكن أن تكون لها فوائد كبيرة، مثل استعادة النظم البيئية وإبطاء تغير المناخ. على سبيل المثال، أدت إعادة إدخال الذئاب إلى حديقة يلوستون الوطنية إلى تغييرات كبيرة في المناظر الطبيعية وكان لها آثار إيجابية على تآكل التربة.

ومع ذلك، هناك اعتبارات أخلاقية يجب أخذها بعين الاعتبار. لقد استغل البشر تاريخياً حيوان الماموث واصطادوه، حتى بعد مرور آلاف السنين على انقراضه. ويرى البعض أنه نظراً لخطورة أزمة المناخ، فإن حتى المشاريع الطموحة ذات احتمالات النجاح المنخفضة يمكن تبريرها.

مصادر:

- مزلاج: "رجل الأعمال بن لام يتحدث عن إعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة"

– صور جيتي

التعاريف:

– إزالة الانقراض: عملية إعادة الأنواع المنقرضة إلى الحياة من خلال الهندسة الوراثية والتقنيات المتقدمة.

– الجينوم: المجموعة الكاملة من الجينات أو المادة الوراثية الموجودة في الخلية أو الكائن الحي.

– الأنواع الأساسية: الأنواع التي لها تأثير غير متناسب على بيئتها وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على بنية النظام البيئي ووظيفته.

– النظام البيئي: مجتمع من الكائنات الحية مع بيئتها المادية، تتفاعل كنظام.

- البعث: إعادة الحياة أو إحياء شيء قد مات أو انقرض.