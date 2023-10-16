مواد المعيشة الهندسية: إنشاء مواد بناء مستدامة وسريعة الاستجابة

توفر المواد الحية المهندسة، والمعروفة أيضًا بالمواد النشطة والمستجيبة، إمكانية التوصل إلى حلول مستدامة ومتعددة الاستخدامات. تتكون هذه المواد من سقالة مأهولة أو مبنية بخلايا حية يمكنها التفاعل مع المنبهات، أو الحفاظ على نفسها، أو التنظيم، أو حتى الشفاء. يمكن أن تكون الخلايا المستخدمة في هذه المواد من الأنواع سهلة النمو مثل الخميرة والفطريات وبعض السلالات البكتيرية. ومع ذلك، لكي تزدهر هذه المواد في بيئتها الهندسية، يجب أن تكون قادرة على العمل بفعالية من حيث النمو والاستجابة.

أحد التطبيقات المثيرة للمواد الحية المهندسة هو تطوير مواد البناء المستدامة. يمكن استخدام الخلايا الحية لإصلاح الأجزاء الخارجية المتضررة من المباني أو الأرصفة عن طريق النمو في المساحة وملئها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إصلاح تغير اللون على المباني دون الحاجة إلى العمل اليدوي أو الطلاء. ومع ذلك، فإن تنسيق درجة حرارة نمو البكتيريا المستخدمة في هذه المواد مع تقلبات درجات الحرارة الطبيعية يمكن أن يشكل تحديًا.

ولمواجهة هذا التحدي، قام فريق من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بقيادة مايكل شابيرو وجوليا كورنفيلد بتطوير مادة تعتمد على البكتيريا يمكنها تسخير ضوء الشمس بشكل استراتيجي لتعديل درجة الحرارة. وهذا يمكّن المادة من الحفاظ على إنتاج البروتين ونمو الخلايا، حتى عند تعرضها لتغيرات في درجات الحرارة خارج النطاق الأمثل للبكتيريا. إن تطبيق المواد الحية المهندسة كمواد بناء ينطوي على إمكانات كبيرة لمختلف البيئات الخارجية، من المدن إلى القرى الريفية والمنازل الفردية.

المواد الحية المهندسة هي مواد تمتلك خصائص حية، وتتكون إما من خلايا داخل مادة صناعية أو بالكامل من خلايا وبوليمرات. هذه المواد جديدة نسبيًا، مع تزايد الاهتمام باستخدام الخلايا الهندسية للمواد بشكل ملحوظ في العقد الماضي. توفر القدرة على التحكم في نمو المادة من خلال الهندسة إمكانيات رائعة، مثل قدرات الشفاء الذاتي وإمكانية النمو القابل للتطوير.

ومن حيث الكائنات الحية المستخدمة، يعمل الفريق بشكل أساسي مع البكتيريا، وتحديداً E. coli وB. subtilis، حيث أثبتت هذه البكتيريا أنها آمنة ولها علاقة جيدة مع الإنسان. ومع ذلك، هناك أيضًا اهتمام داخل مجتمع المواد الحية المهندسة باستكشاف استخدام الفطريات، مثل الخميرة والفطر، نظرًا لنموها السريع وخصائصها الهيكلية القوية.

تتضمن عملية إنشاء مواد حية مُهندَسة زراعة عدد صغير من الخلايا في وسط سائل، مثل الإشريكية القولونية، التي تتكاثر بسرعة. يتم بعد ذلك ترسيب الخلايا على غشاء رقيق من البولي كربونات من خلال الترشيح، مما يسمح بمزيد من النمو والتطور. ورغم نجاح هذه العملية مع البكتيريا، فإن استخدام الخلايا البشرية يمثل تحديات إضافية.

في الختام، توفر المواد الحية الهندسية إمكانيات مثيرة لمواد بناء مستدامة وسريعة الاستجابة. إن القدرة على تسخير خصائص الخلايا الحية تفتح آفاقًا جديدة لإنشاء مواد ذات قدرات فريدة، مثل الشفاء الذاتي والنمو القابل للتطوير. وفي حين أن هذا المجال لا يزال في مرحلة إثبات المفهوم، فإن التطبيقات المحتملة تتراوح من البيئات الحضرية إلى البيئات الريفية، مما يوفر حلولاً مبتكرة لمختلف التحديات.