أستاذ بجامعة كالجاري لدراسة عينة الكويكب

ستتاح الفرصة للأستاذ بجامعة كالجاري، الدكتور آلان هيلدبراند، لدراسة عينة من الكويكب الذي تأمل ناسا أن تقدم رؤى جديدة حول تكوين النظام الشمسي. وسيكون الدكتور هيلدبراند، إلى جانب أربعة باحثين كنديين آخرين، جزءًا من فريق وكالة الفضاء الكندية المسؤول عن تحليل عينة من الكويكب بينو، الذي يقدر عمره بـ 4.5 مليار سنة.

ويعد هذا البحث جزءًا من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا والتي تبلغ تكلفتها مليار دولار، والتي تهدف إلى استخراج عينة من الكويكب من الفضاء الخارجي وإعادتها إلى الأرض. ويشارك الدكتور هيلدبراند في المهمة منذ عام 1، وأعرب عن سعادته بوصول عينة الكويكب التي طال انتظارها إلى الأرض أخيرًا.

تم اختيار بينو للمهمة نظرًا لقربها وحجمها وعمرها وحالة الحفاظ عليها. تركيبته الفريدة، الغنية بالكربون، تميزه عن الصخور الفضائية الأخرى. معظم الكويكبات ذات التركيب المماثل ستحترق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يجعل عينة بينو مثيرة للاهتمام بشكل خاص للدراسة. الدكتور هيلدبراند حريص على فهم مدى اختلاف هذه الصخرة عن غيرها ولماذا.

كانت مساهمة كندا في مهمة ناسا عبارة عن مقياس الارتفاع بالليزر OSIRIS-REx (OLA) الذي طورته وكالة الفضاء الكندية. وكان OLA حاسما في تحديد الموقع المثالي على الكويكب لاستخراج العينات. وبعد رحلة قطعت ما يقرب من 6.2 مليار كيلومتر، عادت المركبة الفضائية إلى الأرض، وتم إسقاط الكبسولة التي تحتوي على عينة الكويكب في صحراء يوتا. يتم حاليًا تنسيق الكبسولة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن قبل توزيعها على المتعاونين الدوليين، بما في ذلك كندا.

المصدر: جامعة كالجاري، ناسا، وكالة الفضاء الكندية