مراقبو السماء يجتمعون لمراقبة الكسوف الحلقي للشمس في إدمونتون

في صباح يوم السبت، تجمع المئات من مراقبي السماء في متنزه كورونيشن بارك وتيلوس وورلد أوف ساينس إدمونتون (TWOSE) لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار". وكان الكسوف مرئيا في جميع أنحاء الأمريكتين، لكن الأفراد في أجزاء معينة من الولايات المتحدة أتيحت لهم الفرصة لمراقبة ظاهرة حلقة النار.

أثناء الكسوف الحلقي للشمس، يظهر قرص القمر أصغر قليلاً من قرص الشمس، مما يؤدي إلى ظهور حلقة من الضوء الساطع تحيط بالصورة الظلية للقمر. ولسوء الحظ، لم يكن هذا المشهد مرئيا في إدمونتون. ومع ذلك، فقد انبهر الزوار بهذا الحدث السماوي.

واصطف الناس أمام مرصد RASC بالقرب من المركز العلمي لمشاهدة الكسوف عبر التلسكوب بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الظهر. وعبر الكثيرون عن سعادتهم، خاصة الأطفال الذين اندهشوا من المنظر من خلال العدسة. الغرض من مثل هذه الأحداث هو إشراك الجمهور وإثارة الفضول وتعزيز الشغف بالظواهر الطبيعية مثل كسوف الشمس.

وبصرف النظر عن كسوف الشمس الحلقي، فإن عشاق علم الفلك المحليين لديهم الكثير ليتطلعوا إليه. تصبح الشمس أكثر نشاطا مع زيادة نشاطها على شكل بقع شمسية ومناطق نشطة. سيؤدي هذا النشاط المتزايد إلى العرض المثير للإعجاب للأضواء الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هطول عدة شهب في الأشهر المقبلة، بما في ذلك زخة شهب الجباريات في 21 و22 أكتوبر، وزخة الجوزاء في 14 ديسمبر.

على الرغم من أنه لن يكون هناك كسوف حلقي آخر للشمس مرئي في إدمونتون لمدة 20 عامًا تقريبًا، فمن المتوقع حدوث كسوف كلي للشمس في أبريل، وإن كان مرئيًا فقط في شرق كندا. سيحدث كسوف الشمس الكامل التالي الذي يشمل إدمونتون ومعظم ألبرتا في 22 أغسطس 2044.

في الختام، على الرغم من أن حلقة النار لم تكن مرئية في إدمونتون، إلا أن كسوف الشمس الحلقي جلب إحساسًا بالدهشة والتقدير للعالم الطبيعي. وينتظر مراقبو السماء الأحداث السماوية المستقبلية بفارغ الصبر، مثل الأضواء الشمالية وزخات الشهب، بالإضافة إلى كسوف الشمس الكلي القادم في شرق كندا.

مصادر:

– سي تي في نيوز ادمونتون

– اثنان من القبة السماوية وعلوم الفضاء

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر بعيداً عن الأرض ولا يغطي الشمس بالكامل، مما يترك حلقة من الضوء الساطع حول الحواف.

– حلقة النار: المنطقة المضيئة حول الصورة الظلية للقمر أثناء كسوف الشمس الحلقي.

– الأضواء الشمالية: تُعرف أيضًا باسم الشفق القطبي، وهو عرض للضوء الطبيعي في المناطق القطبية للأرض ناجم عن التفاعلات بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي.