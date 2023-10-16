راكب الأمواج البرازيلي إيتالو فيريرا يلتقط صورة مذهلة أثناء كسوف الشمس الحلقي

التقط إيتالو فيريرا، راكب الأمواج البرازيلي الشهير، صورة مذهلة خلال كسوف حلقي للشمس نادر في ريو غراندي دو نورتي، البرازيل. تُظهر الصورة، التي التقطها مارسيلو ماراجني، تأثير حلقة النار الساحرة الناتجة عن الكسوف.

يتطلب نجاح هذا المشروع توقيتًا وتحديدًا دقيقين. كان على فيريرا أن يضبط نفسه بعناية للتأكد من وضع القمر بدقة بين الأرض والشمس. واستخدم ماراجني، الذي وقف على مسافة كيلومتر واحد، أدوات متخصصة لالتقاط الصورة، بما في ذلك أجهزة راديو للاتصال، ونظارات واقية، ومرايا لإزالة أي تأثيرات ظلية على الرياضي.

خصص ماراجني أشهرًا من التخطيط والاستعدادات لالتقاط هذه اللحظة الفريدة. قام بزيارة مواقع متعددة، وأجرى التدريبات، وأجرى الحسابات للعثور على الوضع المثالي لفيريرا. ووصف المصور هذا المشروع بأنه أحد أكثر الأعمال تحديًا وتعقيدًا في حياته المهنية.

وأعرب فيريرا، المعروف بإنجازاته في رياضة ركوب الأمواج، عن سعادته بهذه التجربة الفريدة. وأكد على أهمية تلك اللحظة، لأنها ذكّرته بفوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021. وتم التقاط الصورة في محاولة واحدة فقط، خلال نافذة قصيرة مدتها خمس ثوانٍ.

وحدث الكسوف الحلقي في البرازيل يوم 14 أكتوبر 2023، حيث بدأ عند الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي وانتهى مع غروب الشمس حوالي الساعة 6 مساء. وتشكلت حلقة النار حوالي الساعة 4:40 مساءً، واستمرت لفترة قصيرة. وبينما كان الكسوف مرئيًا من عدة ولايات برازيلية، كان لريو غراندي دو نورتي شرف مشاهدة هذه الظاهرة بكل روعتها.

تعد هذه الصورة الاستثنائية بمثابة تقدير لتفاني فيريرا في المشروع والدعم الذي قدمته ريو غراندي دو نورتي. إنه يعرض جمال وروعة الظاهرة الطبيعية ويسلط الضوء على موهبة ومهارة كل من راكب الأمواج والمصور.

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