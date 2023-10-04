يسعى المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية (ISS) إلى تطوير هندسة الأنسجة والتصنيع الحيوي

أعلن المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية (ISS) عن فرصة بحثية جديدة للاستفادة من البيئة الفريدة لمحطة الفضاء الدولية من أجل تطوير هندسة الأنسجة والتصنيع الحيوي. الهدف هو إظهار أنشطة التصنيع والإنتاج الفضائية التي يمكن أن تفيد التطبيقات الأرضية في الطب التجديدي. سيتم توفير التمويل لدعم تكاليف المشروع والأجهزة وتكاليف التكامل وتخصيص الطيران للمختبر المداري لمشاريع متعددة تم اختيارها من خلال إعلان البحث هذا.

يهدف مختبر محطة الفضاء الدولية الوطني إلى تمكين نماذج أعمال جديدة في المدار الأرضي المنخفض (LEO) من خلال جهود الإنتاج والتصنيع في الفضاء. أعطت وكالة ناسا والمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية الأولوية لاستخدام المحطة الفضائية لهذه الأغراض، ويتوافق هذا الإعلان البحثي مع تركيزهم على توسيع الفرص في هذا المجال.

يتم البحث عن مقترحات في مجالات الطب التجديدي والتصنيع الحيوي والتقنيات المرتبطة بها التي يمكنها الاستفادة من الظروف الفريدة الموجودة في المحطة الفضائية. على وجه التحديد، يهتم مختبر محطة الفضاء الدولية بالدراسات التي تستغل فوائد أبحاث الخلايا الجذعية في الجاذبية الصغرى للتطبيقات العلاجية على الأرض، وإظهار أنظمة زراعة الأعضاء أو متعددة الخلايا لنمذجة الأمراض البشرية لاختبار العلاجات، وتطوير أو استخدام الأنظمة الموجودة في المحطة الفضائية. لإنتاج الأنسجة أو غيرها من المواد المتوافقة حيوياً للطب التجديدي.

أحد الأمثلة على إمكانات هذا البحث هو الطباعة الحيوية الناجحة الأخيرة للغضروف المفصلي البشري الكامل في الفضاء بواسطة Redwire Space باستخدام BioFabrication Facility المحدث. تسمح بيئة الجاذبية الصغرى للأنسجة الحساسة بالنضوج والتقوية دون الانهيار تحت ثقلها، مما يجعلها منصة واعدة للتصنيع الحيوي. ويقربنا هذا الإنجاز من إمكانية طباعة الأنسجة والأعضاء في الفضاء للمرضى على الأرض ورحالة الفضاء في المستقبل.

وفي مهمة قادمة أخرى، سيتم إطلاق نماذج عضوية عصبية إلى محطة الفضاء الدولية لفهم الآليات الكامنة وراء الأمراض التنكسية العصبية البشرية مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد بشكل أفضل. ومن خلال دراسة هذه الأمراض في الجاذبية الصغرى، حيث يتم تسريع ظهورها وتطورها، يأمل الباحثون في تسريع اكتشاف العلامات الحيوية، وتحسين التشخيص، وتعزيز اكتشاف الأدوية وتطويرها لعلاج الأمراض التنكسية العصبية.

لن تؤدي نتائج هذه التحقيقات إلى تحسين رعاية المرضى على الأرض فحسب، بل ستساهم أيضًا في إنشاء اقتصاد قوي ومستدام في المدار الأرضي المنخفض.

يتبع إعلان البحث هذا عملية اقتراح من خطوتين. من المقرر أن تكون الخطوة الأولى، ملخص المفهوم، في 20 نوفمبر 2023، وستتم دعوة المفاهيم المعتمدة فقط لتقديم مقترح كامل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول إعلان البحث والندوة عبر الإنترنت القادمة على الموقع الإلكتروني للمختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية.

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مصادر:

– المعمل الوطني لمحطة الفضاء الدولية