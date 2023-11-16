اكتشافات جديدة في الغلاف الجوي العلوي للأرض

أجرى فريق من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) سلسلة من الدراسات والتجارب العلمية، لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من الفضاء وكوكبنا. تتضمن إحدى مساعيهم الأخيرة مراقبة ودراسة الوهج الهوائي في الغلاف الجوي العلوي للأرض. يعد هذا البحث جزءًا من تجربة الموجات الجوية التابعة لناسا (AWE)، والتي تهدف إلى تحسين فهمنا لتغيرات الطقس الفضائي.

يشير التوهج الهوائي إلى نطاقات الضوء التي يمكن ملاحظتها في الغلاف الجوي للأرض ليلاً. ومن خلال مراقبة الوهج الهوائي من نقطة مراقبة محطة الفضاء الدولية، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول موجات الجاذبية الجوية صغيرة النطاق وتأثيرها على الطقس الفضائي. تلعب هذه الموجات دورًا في أنظمة الاتصالات والملاحة والتتبع سواء في الفضاء أو على الأرض.

وباستخدام الذراع الروبوتية Canadarm2، تمكن رواد الفضاء من تركيب حمولة AWE على الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية. ومن هذا الموقع، ستقوم AWE بتتبع وتحليل سلوك موجات الجاذبية الجوية، مما يساعد على تعزيز معرفتنا بخصائصها وتأثيراتها.

ولهذا البحث آثار مهمة على التنبؤ بالطقس الفضائي وتطوير نماذج تنبؤ أكثر تقدمًا. ومن خلال فهم ديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للأرض بشكل أفضل، يمكن للعلماء تعزيز قدرتهم على توقع وتخفيف آثار الطقس الفضائي على مختلف التقنيات والأنظمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو توهج الهواء؟

يشير التوهج الهوائي إلى نطاقات الضوء الخافتة التي يتم ملاحظتها في الغلاف الجوي للأرض ليلاً. وينجم عن عمليات مختلفة، بما في ذلك التفاعلات الكيميائية والتفاعلات مع الإشعاع الشمسي.

ما هي موجات الجاذبية الجوية؟

موجات الجاذبية الجوية هي موجات تحدث في الغلاف الجوي للأرض بسبب طفو الطرود الهوائية. إنها تلعب دورًا في دوران الغلاف الجوي ويمكن أن تؤثر على أنماط الطقس.

ما هو الطقس الفضائي؟

يشير الطقس الفضائي إلى الظروف والاضطرابات التي تحدث في الفضاء، والتي تكون مدفوعة في المقام الأول بالتغيرات في نشاط الشمس. يمكن أن يؤثر على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات وشبكات الطاقة على الأرض.

ما أهمية دراسة الطقس الفضائي؟

تعد دراسة الطقس الفضائي أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتيح لنا فهم وتوقع تأثيراته على الأرض. ومن خلال تحسين التنبؤ بالطقس الفضائي، يمكننا حماية البنية التحتية الحيوية وضمان سلامة وموثوقية أنظمتنا التكنولوجية.