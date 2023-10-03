يبدأ طاقم البعثة 70 أول أسبوع كامل في الفضاء

بدأ طاقم بعثة محطة الفضاء الدولية 70 أسبوعهم الكامل الأول معًا بعد توديع الطاقم الأطول خدمة في الأسبوع الماضي. بدأ أفراد الطاقم السبعة أسبوعهم بالأبحاث البشرية وتجارب فيزياء الفضاء، وصيانة البدلات الفضائية، وصيانة أجهزة دعم الحياة.

بدأت إحدى أفراد الطاقم، مهندسة الطيران في وكالة ناسا، جاسمين مقبلي، يومها بإعداد نظام الموجات فوق الصوتية Echo في وحدة مختبر كولومبوس لدراسة شيخوخة الأوعية الدموية. قامت مقبلي بفحص رقبتها وساقها وقلبها لمساعدة الأطباء على فهم آثار العيش في الفضاء على شرايين أحد أفراد الطاقم. وعملت أيضًا على إنشاء نظام إضاءة خارج وحدة مختبر كيبو.

أجرى عضو آخر من الطاقم، وهو مهندس طيران ناسا لورال أوهارا، فحوصات عينية لرائد فضاء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا لدراسة آثار انعدام الوزن على الرؤية والصحة البصرية في الفضاء.

فيما يتعلق بالصيانة والتحضيرات، قام رائد الفضاء أوهارا ووكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن بصيانة بدلات الفضاء في غرفة معادلة الضغط في كويست. قاموا بتنظيف حلقات التبريد داخل البدلات وقاموا بتجديد خزانات المياه وملابس التبريد والتهوية. درس فوروكاوا إجراءات مساعدة رواد الفضاء أثناء عمليات السير في الفضاء القادمة.

وفي مجال فيزياء الفضاء، قام رائد الفضاء أوليغ كونونينكو بتركيب كاميرا فيديو لتجربة فيزياء البلازما في مختبر كولومبوس. تراقب هذه التجربة الخلائط الغازية وبلورات البلازما ذات درجة الحرارة المنخفضة لتحسين طرق البحث وتصميمات المركبات الفضائية في الجاذبية الصغرى.

بشكل عام، طاقم إكسبيديشن 70 مشغول بمجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الأبحاث الطبية وحتى أعمال الصيانة. إنهم يواصلون العمل المهم للاستكشاف العلمي والتقدم الفضائي على متن محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

– محطة الفضاء الدولية : ناسا

– ناسا: الأبحاث والابتكارات

- جاكسا: الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي

– وكالة الفضاء الأوروبية: وكالة الفضاء الأوروبية

- روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية