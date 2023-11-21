مهمة جديدة: Chandrayaan-4 تهدف إلى إعادة عينات التربة القمرية

بيون: بناءً على نجاح Chandrayaan-3، وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنظارها على المهمة القمرية التالية، Chandrayaan-4، بهدف طموح يتمثل في استرداد عينات التربة من القمر. جاء هذا الإعلان على يد نيلش ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية (SAC/ISRO) خلال حفل اليوم التأسيسي الثاني والستين للمعهد الهندي للأرصاد الجوية الاستوائية في بيون.

ستتطلب مهمة Chandrayaan-4 إعادة عينة من القمر، مما يمثل علامة فارقة في استكشاف الفضاء. بهدف إعادة عينات من سطح القمر، تهدف ISRO إلى إنجاز هذا العمل الفذ خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة. تتضمن الخطة عملية هبوط مشابهة لتلك الخاصة بـ Chandrayaan-3، حيث تلتحم الوحدة المركزية مع الوحدة المدارية قبل الانفصال بالقرب من الغلاف الجوي للأرض. ستحمل وحدة إعادة الدخول بعد ذلك الشحنة الثمينة من تربة القمر وصخوره إلى الأرض.

وأعرب نيليش ديساي عن الحاجة إلى مركبتي إطلاق لتنفيذ المهمة بنجاح. سيتم تقسيم الوحدات إلى وحدة النقل (TM)، ووحدة الهبوط (LM)، ووحدة الصعود (AM)، ووحدة إعادة الدخول (RM). سيتم وضع TM وRM في المدار القمري، بينما سيتم نزول TM وLM لجمع العينة. ويجري حاليًا تنفيذ تقنيات متقدمة وتخطيط دقيق لضمان جدوى هذه المهمة.

بالإضافة إلى Chandrayaan-4، تتعاون ISRO أيضًا مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA في مشروع استكشاف القمر القطبي (LuPEX). تعكس هذه الشراكة التزام الوكالتين بتعزيز الفهم العلمي والاستكشاف خارج الأرض.

مع Chandrayaan-4، تهدف الهند إلى تحقيق قفزة هائلة في استكشاف القمر من خلال جلب عينات قيمة من سطح القمر. لن تساهم هذه المهمة في تحقيق الإنجازات العلمية فحسب، بل ستشكل أيضًا حدودًا جديدة في أبحاث الفضاء والتعاون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو تشاندرايان-4؟

Chandrayaan-4 هي المهمة القمرية التالية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بهدف إعادة عينات التربة من سطح القمر.

2. متى من المتوقع إطلاق Chandrayaan-4؟

تهدف ISRO إلى إطلاق Chandrayaan-4 خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.

3. كيف سيتمكن تشاندرايان-4 من جمع عينات التربة القمرية؟

سيتبع Chandrayaan-4 عملية هبوط مشابهة لتلك التي في Chandrayaan-3. سوف تلتحم الوحدة المركزية مع الوحدة المدارية قبل أن تنفصل بالقرب من الغلاف الجوي للأرض. وستعود بعد ذلك وحدة إعادة الدخول إلى الأرض حاملة العينات.

4. ما هي الوحدات المشاركة في مهمة Chandrayaan-4؟

تتضمن الوحدات وحدة النقل (TM)، ووحدة الهبوط (LM)، ووحدة الصعود (AM)، ووحدة إعادة الدخول (RM). سيتم وضع TM وRM في المدار القمري، بينما سيتم نزول TM وLM لجمع العينات.

5. هل هناك أي تعاون بين ISRO ووكالات الفضاء الأخرى؟

تتعاون ISRO مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA في مشروع استكشاف القمر القطبي (LuPEX). تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الفهم العلمي والاستكشاف خارج الأرض.