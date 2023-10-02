نجحت مهمة Aditya-L1 الهندية في قطع مسافة 9.2 ألف كيلومتر باتجاه نقطة لاغرانج بين الشمس والأرض

أعلنت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، أن مهمة Aditya-L1، وهي مرصد شمسي فضائي، قد تجاوزت بنجاح مجال تأثير الأرض وسافرت أكثر من 9.2 ألف كيلومتر حتى الآن. المركبة الفضائية الآن في طريقها إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض، حيث ستقوم بدراسة الغلاف الجوي للشمس والنشاط الشمسي.

أشارت ISRO إلى أن هذا الإنجاز يمثل المرة الثانية التي يرسلون فيها مركبة فضائية خارج مجال تأثير الأرض، وكانت الأولى هي مهمة Mars Orbiter Mission. بالإضافة إلى ذلك، هذه هي المناسبة الخامسة التي تنجح فيها ISRO في نقل مركبة فضائية نحو جرم سماوي آخر أو موقع آخر في الفضاء، بعد أن فعلت ذلك ثلاث مرات باتجاه القمر ومرة ​​واحدة باتجاه المريخ في الماضي.

تم إطلاق مهمة Aditya-L1 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) في 2 سبتمبر عبر الصاروخ الهندي Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL). ومنذ ذلك الحين، تم رفع مدار المركبة الفضائية أربع مرات بشكل تدريجي. وبينما تستمر في مسارها نحو نقطة لاغرانج (L1) بعد الخروج من مجال تأثير الجاذبية الأرضية، ستبدأ مرحلة الرحلة. وفي النهاية، سيتم حقنه في مدار هالة كبير حول L1، حيث ستكون جاذبية الشمس والأرض متساوية، مما يسمح للمركبة الفضائية بالبقاء ثابتة بالنسبة لكلا الجسمين.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة من الإطلاق حتى الوصول إلى النقطة L1 حوالي أربعة أشهر، وتغطي مسافة حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض. بمجرد وصول مهمة Aditya-L1 إلى وجهتها، ستوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات الشمس، والمجالات المغناطيسية، والتوهجات الشمسية، مما يساعد البحث العلمي ويوسع فهمنا للاتصال بين الشمس والأرض.

التعاريف:

– Aditya-L1: مهمة المرصد الشمسي الفضائية الهندية التي تهدف إلى دراسة الهالة الشمسية، والانبعاثات الشمسية، والمجال المغناطيسي بين الكواكب.

– نقطة لاغرانج 1 (L1): نقطة في الفضاء حيث تتوازن قوى الجاذبية للشمس والأرض مع بعضها البعض، مما يسمح للمركبة الفضائية بالحفاظ على وضع مستقر نسبيًا أثناء مراقبة الشمس.

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO): وكالة الفضاء الوطنية الهندية المسؤولة عن برنامج الفضاء في البلاد.

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– [تويتر ISRO](isro-twitter)

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