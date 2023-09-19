حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

نجحت المهمة الشمسية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في الوصول إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 19، 2023
نجحت المهمة الشمسية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في الوصول إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مهمتها الشمسية الأولى، Aditya-L1، قد نجحت في تنفيذ مناورة Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I) وهي الآن في مسار سيأخذها إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض. . وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تنجح فيها ISRO في نقل جسم ما في مسار نحو جرم سماوي آخر أو موقع آخر في الفضاء.

تم إطلاق المركبة الفضائية Aditya-L1 من محطة ساتيش داوان الفضائية في ولاية أندرا براديش، بهدف أساسي يتمثل في جمع البيانات العلمية وتعزيز جهود استكشاف الطاقة الشمسية في الهند. تم تجهيز المركبة الفضائية بأداة Supra Thermal and Energy Spectrometer (STEPS)، والتي بدأت بالفعل في قياس الأيونات والإلكترونات فوق الحرارية والحيوية على مسافات تزيد عن 50,000 كيلومتر من الأرض. وستساعد هذه البيانات العلماء على تحليل سلوك الجزيئات المحيطة بالأرض.

وفي غضون 110 أيام تقريبًا، سيتم إدخال المركبة الفضائية في مدار حول النقطة L1 بين الشمس والأرض من خلال مناورة. تُظهر مهمة ISRO الناجحة التقدم الذي أحرزته الهند في تكنولوجيا الفضاء والتزامها باستكشاف الشمس وتأثيراتها على الأرض.

المصادر: ISRO، الأدوات 360

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

مستقبل محطة الفضاء الدولية: خطط ناسا التي تسيطر عليها Deorbit

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تستعد ISRO لإحياء الاتصالات مع Chandrayaan-3 Lander

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اكتشف علماء الفلك ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا، مما يشير إلى إمكانية السكن

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات