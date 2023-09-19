نجحت المهمة الشمسية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في الوصول إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مهمتها الشمسية الأولى، Aditya-L1، قد نجحت في تنفيذ مناورة Trans-Lagrange Point 1 Insertion (TL1I) وهي الآن في مسار سيأخذها إلى النقطة L1 بين الشمس والأرض. . وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تنجح فيها ISRO في نقل جسم ما في مسار نحو جرم سماوي آخر أو موقع آخر في الفضاء.

تم إطلاق المركبة الفضائية Aditya-L1 من محطة ساتيش داوان الفضائية في ولاية أندرا براديش، بهدف أساسي يتمثل في جمع البيانات العلمية وتعزيز جهود استكشاف الطاقة الشمسية في الهند. تم تجهيز المركبة الفضائية بأداة Supra Thermal and Energy Spectrometer (STEPS)، والتي بدأت بالفعل في قياس الأيونات والإلكترونات فوق الحرارية والحيوية على مسافات تزيد عن 50,000 كيلومتر من الأرض. وستساعد هذه البيانات العلماء على تحليل سلوك الجزيئات المحيطة بالأرض.

وفي غضون 110 أيام تقريبًا، سيتم إدخال المركبة الفضائية في مدار حول النقطة L1 بين الشمس والأرض من خلال مناورة. تُظهر مهمة ISRO الناجحة التقدم الذي أحرزته الهند في تكنولوجيا الفضاء والتزامها باستكشاف الشمس وتأثيراتها على الأرض.

المصادر: ISRO، الأدوات 360