احتفالات أسبوع الفضاء العالمي 2023 في الهند: استكشاف الفضاء وريادة الأعمال

من المقرر أن تستضيف منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مجموعة متنوعة من الأحداث للاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي (WSW) 2023 في عاصمة الولاية. يحتفل العالم، الذي يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، بذكرى إطلاق سبوتنيك، أول قمر صناعي، وتنفيذ معاهدة الفضاء الخارجي. موضوع هذا العام لـ WSW هو "الفضاء وريادة الأعمال".

لإشراك الطلاب والجمهور في الأنشطة المتعلقة بالفضاء، اجتمع مركز فيكرام سارابهاي للفضاء (VSSC)، ومركز أنظمة الدفع السائل (LPSC)، ووحدة أنظمة القصور الذاتي ISRO (IISU) معًا لتنظيم أحداث WSW في الهند. أحد أبرز الأحداث هو اختبار شامل بين مدارس ولاية كيرالا حول موضوع "الفضاء"، حيث ستقام الجولة التمهيدية عبر الإنترنت في 30 سبتمبر وستقام الجولات النهائية في VSSC في 7 أكتوبر.

تعد التوعية العامة عنصرًا أساسيًا في الاحتفال، وقد تم التخطيط لأنشطة مختلفة. سيتم تنظيم برنامج تعريف المواطنين في 7 أكتوبر، خصيصًا لسكان ولاية كيرالا الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. وستتاح للمشاركين الفرصة لمشاهدة إطلاق صاروخ سليم، وزيارة متحف الفضاء، والتفاعل مع علماء ISRO.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم يوم مفتوح للطلاب والجمهور لاستكشاف عالم علوم الفضاء. سيتم إطلاق صواريخ السبر من طراز روهيني يومي 6 و7 أكتوبر في تمام الساعة 11.45 صباحًا، مما سيتيح للحاضرين فرصة مشاهدة قوة هذه الصواريخ عن قرب.

علاوة على ذلك، سيقوم علماء ISRO بإلقاء محاضرات حول موضوعات فضائية مختلفة طوال الاحتفال الذي يستمر لمدة أسبوع. ويهدف هذا التواصل إلى إلهام وتثقيف المجتمع الطلابي.

وبالتزامن مع الاحتفالات، سيتم عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد حول "الفضاء وريادة الأعمال" من قبل VSSC وLPSC وIISU والمعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (IIST). ستتضمن ورشة العمل محادثات مدعوة من قبل خبراء من ISRO، والمركز الوطني الهندي لتعزيز وترخيص الفضاء (IN-SPACe)، ومتنزه كيرالا الفضائي، والشركات الناشئة الناجحة.

تعد احتفالات أسبوع الفضاء العالمي 2023 في الهند بأن تكون بمثابة استكشاف مثير للفضاء وريادة الأعمال. مع مجموعة من الأنشطة التي تستهدف الطلاب والجمهور وحتى رواد الأعمال الطموحين، يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الاهتمام والمشاركة في مجال علوم الفضاء.

مصادر:

– أسبوع الفضاء العالمي: https://www.worldspaceweek.org/

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO): https://www.isro.gov.in/

– مركز فيكرام سارابهاي الفضائي (VSSC): https://www.vssc.gov.in/

– مركز أنظمة الدفع السائل (LPSC): http://www.lpsc.gov.in/

– وحدة أنظمة القصور الذاتي ISRO (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/

– المعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (IIST): https://www.iist.ac.in/