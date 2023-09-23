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تعمل ISRO على إقامة اتصال مع Vikram Lander وPragyan Rover من Chandrayaan-3

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 23، 2023
تعمل ISRO على إقامة اتصال مع Vikram Lander وPragyan Rover من Chandrayaan-3

تبذل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) حاليًا جهودًا لإعادة الاتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان على متن تشاندرايان -3. وفقًا لـ ISRO، فإن كلاً من مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan في حالة آمنة وقد تم وضعهما في وضع السكون لمدة شهر تقريبًا. ولا تزال المنظمة تأمل في إجراء اتصالات مع هذه المركبات القمرية.

Chandrayaan-3 هي مهمة طموحة تقوم بها ISRO لاستكشاف سطح القمر وتحديدًا القطب الجنوبي للقمر. صُممت مركبة الهبوط فيكرام للهبوط بلطف على سطح القمر، بينما كان المقصود من المركبة الجوالة براغيان إجراء تجارب علمية وتحليل التربة القمرية.

تهدف جهود ISRO الحالية إلى إيقاظ مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan من وضع السكون. سيكون إنشاء اتصال مع هذه المركبات إنجازًا كبيرًا، لأنه سيمكن ISRO من مواصلة مهمتها وجمع بيانات علمية قيمة من القمر.

ولم تكشف المنظمة عن السبب وراء انقطاع الاتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان. ومع ذلك، فإنهم يعملون بنشاط لتصحيح الوضع وإعادة الاتصال.

وبينما تواصل ISRO مساعيها لإقامة اتصال مع المركبات القمرية، ينتظر المجتمع العلمي وعشاق الفضاء بفارغ الصبر المزيد من التحديثات. ستشكل عملية إعادة الاتصال الناجحة علامة فارقة في جهود الهند لاستكشاف الفضاء وتمهد الطريق لمزيد من التقدم في الأبحاث القمرية.

مصادر:
- فيديوهات هندوستان تايمز

By مامفو بريشيا

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