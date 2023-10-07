ISRO تستعد لاستكشاف الفضاء السحيق: مهمة الزهرة ومهمة XPoSat

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمشاريعها القادمة في استكشاف الفضاء السحيق، مع التركيز على البعثات إلى كوكب الزهرة والقمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat). وتأتي هذه المهام بعد المهمة الشمسية الناجحة Aditya-L1 والمهمة القمرية Chandrayaan-3.

أعلن رئيس ISRO إس سوماناث مؤخرًا أن المهمة إلى كوكب الزهرة قد تم إعدادها بالكامل، مع تطوير الحمولة اللازمة لهذا المسعى الطموح. يمثل كوكب الزهرة، الذي يشار إليه غالبًا بتوأم الأرض، تحديات مثيرة للاهتمام. غلافه الجوي كثيف بشكل لا يصدق، مع ضغط جوي يزيد 100 مرة عن ضغط الأرض ومليء بالمركبات الحمضية.

يعد فهم كوكب الزهرة والمريخ أمرًا بالغ الأهمية لدراسة العوامل التي تؤثر على صلاحية الأرض للسكن. يمكن أن يوفر استكشاف هذه الكواكب رؤى قيمة حول تطور الأجسام الكوكبية ويساعد في تحديد الظروف التي تجعل الكوكب صالحًا للسكن أو غير صالح للسكن.

تخطط ISRO لإطلاق مهمة كوكب الزهرة في نافذة ديسمبر 2024، مستفيدة من فرصة فريدة تنشأ من المحاذاة المحددة للأرض والزهرة. ولن يتكرر هذا الاصطفاف حتى عام 2031. وقد قامت عدة دول، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية واليابان ووكالة ناسا، بمهام سابقة إلى كوكب الزهرة.

بالإضافة إلى مهمة كوكب الزهرة، تقوم ISRO بوضع تصور للقمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat). تم تصميم هذا القمر الصناعي، المعروف أيضًا باسم ExoWorlds، لمراقبة الكواكب الخارجية التي تدور حول النجوم البعيدة. مع وجود أكثر من 5,000 كوكب خارجي معروف، بما في ذلك 100 كوكب على الأقل بغلاف جوي، هناك كون شاسع في انتظار استكشافه.

وبالنظر إلى المستقبل، تتضمن خطط ISRO مهمة الهبوط على المريخ، على الرغم من ندرة التفاصيل حاليًا. لا تتصور ISRO استكشاف الكواكب المجاورة لنا فحسب، بل تتطلع أيضًا إلى إمكانية استكشاف سطح المريخ في السنوات القادمة.

مصادر:

– تقرير تايمز أوف إنديا

– تقرير ديكان هيرالد