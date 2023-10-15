أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند Aditya-L1 تصل إلى نقطة لاغرانج في يناير

أعلن رئيس منظمة الفضاء والأبحاث الهندية (ISRO)، إس سومناث، أنه من المتوقع أن تصل أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1، إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) بحلول منتصف يناير. تستغرق هذه المهمة 110 يومًا من الأرض إلى وجهتها. صرح سومناث أنه سيتم إدخال المركبة الفضائية Aditya-L1 في نقطة لاغرانج، المعروفة أيضًا باسم مدار الهالة، عند الوصول إلى L1.

تم إطلاق مهمة Aditya-L1 في 2 سبتمبر من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، بعد الهبوط الناعم الناجح لمركبة Chandrayaan-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. تحمل المركبة الفضائية سبع حمولات متميزة مصممة لإجراء دراسة شاملة للشمس. ستراقب أربعة من هذه الأجهزة ضوء الشمس، بينما ستقوم الأجهزة الثلاثة المتبقية بقياس البلازما والمجالات المغناطيسية.

سيتم وضع Aditya-L1 في مدار هالة حول نقطة لاغرانج 1 (L1)، التي تقع على بعد 1.5 مليون كيلومتر تقريبًا من الأرض في اتجاه الشمس. وتشير التقديرات إلى أن المركبة الفضائية ستغطي هذه المسافة خلال أربعة أشهر.

الهدف الأساسي لمهمة Aditya-L1 هو دراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، وهو عبارة عن كرة واسعة من الغاز. ستوفر هذه المهمة رؤى قيمة حول سلوك الشمس وتساعد في فهم تأثيرها على الأرض والطقس الفضائي.

خلال بيانه، ناقش رئيس ISRO إس سومناث أيضًا مهمة Gaganyaan وذكر أنه من المقرر إجراء مهمة اختبار المركبة-D1 في 21 أكتوبر. ويهدف مشروع Gaganyaan إلى إظهار قدرات رحلات الفضاء البشرية من خلال إطلاق طاقم من ثلاثة أفراد إلى المدار لمدة ثلاثة- مهمة يومية وإعادتهم بأمان إلى الأرض.

لدى ISRO جدول إطلاق طموح في الأشهر المقبلة، مع خطط لـ GSLV، وSSLV، ومهمة Gaganyaan غير المأهولة، وإطلاق PSLV قبل يناير.

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