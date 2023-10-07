مهمات ISRO القادمة: شكريان إلى الزهرة وXPoSat

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمتين قادمتين مثيرتين – شكريان إلى كوكب الزهرة وXPoSat. تتبع هذه المهام مهمتي Chandrayaan-3 وAditya L-1 الناجحتين، مما يوضح تفاني ISRO في تطوير استكشاف الفضاء.

مهمة XPoSat

وتخطط ISRO لإطلاق القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية، والمعروف أيضًا باسم XPoSat، في ديسمبر من هذا العام. لهذا القمر الصناعي غرض فريد، وهو دراسة النجوم النابضة والأشعة السينية الساطعة التي تقترب من نهاية دورة حياتها. ومن خلال جمع رؤى قيمة حول هذه الظواهر الفلكية، سيساعد XPoSat في توسيع فهمنا للكون.

مهمة شكريان

تم تصميم مهمة Shukrayaan التابعة لـ ISRO لاستكشاف كوكب الزهرة، الكوكب الأكثر سطوعًا في نظامنا الشمسي. لقد تم بالفعل تكوين الأدوات العلمية للمهمة وهي جاهزة للإطلاق. وتخطط ISRO لإطلاق شكريان في ديسمبر من العام المقبل، ومن المقرر إجراء مناورات مدارية مهمة في العام التالي. يسمح هذا التوقيت المخطط بعناية للمركبة الفضائية بالوصول إلى كوكب الزهرة باستخدام الحد الأدنى من الوقود الدافع، وهو اعتبار حاسم لأن نافذة الإطلاق المناسبة التالية لن تأتي حتى عام 2031.

خلال خطاب ألقاه مؤخرًا أمام أكاديمية العلوم الوطنية الهندية، سلط رئيس ISRO إس. سوماناث الضوء على أهمية دراسة كوكب الزهرة. بفضل غلافه الجوي السميك، وضغطه الجوي المرتفع للغاية، وسطحه الغامض، يمثل كوكب الزهرة بيئة معادية للاستكشاف. ومع ذلك، فإن فهم كوكب الزهرة يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول إمكانية خضوع الأرض لتغيرات مماثلة في المستقبل البعيد.

الزهرة: أقرب جار للأرض

غالبًا ما يُشار إلى كوكب الزهرة على أنه توأم الأرض نظرًا لتشابه حجمه وكثافته. قامت وكالة الفضاء الأوروبية فينوس إكسبرس، والمسبار المناخي أكاتسوكي فينوس الياباني، ومسبار باركر الشمسي التابع لناسا، بمهمات سابقة إلى كوكب الزهرة. سوف تساهم مهمة Shukrayaan التابعة لـ ISRO بمعرفة إضافية حول أقرب كوكب جار للأرض وخصائصه المثيرة للاهتمام.

البعثات المستقبلية

لدى ISRO خطط طموحة للمهام المستقبلية. إحدى هذه المهام هي ExoWorlds، وهو قمر صناعي سيقوم بدراسة الكواكب الخارجية – وهي كواكب خارج نظامنا الشمسي تدور حول نجوم أخرى. من خلال التركيز على دراسة الأجواء لهذه الكواكب الخارجية، وخاصة تلك التي لديها القدرة على دعم الحياة، تهدف ISRO إلى تعميق فهمنا للبيئات خارج كوكب الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن ISRO في المرحلة المفاهيمية للتخطيط لمهمة Mars Lander، مما يدل على التزامها طويل الأمد باستكشاف الفضاء.

بشكل عام، تعد مهمات ISRO القادمة، Shukrayaan وXPoSat، بتوسيع معرفتنا بالكون وربما الكشف عن رؤى جديدة حول مستقبل كوكبنا. بفضل تفانيها في الاكتشافات العلمية، تواصل ISRO المساهمة بشكل كبير في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:

– TOI (تايمز أوف إنديا)