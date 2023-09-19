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الهند تطلق بنجاح المركبة الفضائية Aditya-L1 لدراسة الشمس

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
الهند تطلق بنجاح المركبة الفضائية Aditya-L1 لدراسة الشمس

في 2 سبتمبر، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) المركبة الفضائية Aditya-L1، مما يمثل أول مهمة مرصد شمسي في الهند. بدأت المركبة الفضائية رحلتها التي تستغرق 110 أيام إلى نقطة لاغرانج -1 في نظام الشمس-الأرض بعد مناورة ناجحة لإدخال نقطة لاغرانج. دفعت هذه المناورة المركبة خارج مدار الأرض إلى مسار نحو نقطة الشمس-الأرض L1.

نقاط لاغرانج، كما حددتها وكالة ناسا، هي مواقع في الفضاء حيث تنتج قوى الجاذبية لنظام ثنائي الجسم مثل الشمس والأرض مناطق محسنة من الجذب والتنافر. يمكن للمركبات الفضائية استخدام هذه النقاط كـ "أماكن انتظار" للبقاء في وضع ثابت بأقل استهلاك للوقود.

سيتم وضع المركبة الفضائية Aditya-L1 في مدار هالة حول L1، والذي يبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهو ما يشكل 1% فقط من المسافة بين الأرض والشمس. وسيضمن هذا الموقع الاستراتيجي مراقبة مستمرة للشمس، مما يسمح لعلماء الهند بالحصول على رؤى جديدة حول مركز نظامنا الشمسي.

أثبتت عمليات النقل الناجحة لمسار ISRO نحو الأجرام السماوية أو المواقع الأخرى في الفضاء خبرتها في استكشاف الفضاء. تتبع هذه المهمة رحلات ISRO الناجحة السابقة إلى الشمس والقمر.

ستقضي المركبة الفضائية Aditya-L1 السنوات الخمس القادمة على الأقل في دراسة جوانب مختلفة من الشمس من مدارها حول L1. سيساهم هذا البحث المخصص في فهمنا للشمس وتأثيرها على الأرض. تمثل المهمة علامة بارزة لجهود الهند في استكشاف الفضاء وتفتح الأبواب لمزيد من التقدم العلمي.

بشكل عام، يمثل الإطلاق الناجح ونقل مسار المركبة الفضائية Aditya-L1 إنجازًا كبيرًا لوكالة الفضاء الهندية ISRO. ستمكن هذه المهمة العلماء الهنود من جمع بيانات قيمة حول الشمس وتعميق فهمنا لمركز نظامنا الشمسي.

مصادر:
– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

By فيكي ستافروبولو

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