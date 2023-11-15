القمر الصناعي NISAR يجتاز اختبارًا صارمًا، ويقترب خطوة واحدة من الإطلاق

حقق القمر الصناعي NISAR، وهو تعاون مشترك بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ووكالة ناسا، تقدمًا كبيرًا من خلال إكمال اختبار مدته 21 يومًا بنجاح لتقييم أدائه في الظروف القاسية للفضاء. وأدى اختبار الفراغ الحراري، الذي أجري في وحدة تكامل واختبار الأقمار الصناعية (SITE) التابعة لـ ISRO في بنغالورو، إلى تعريض القمر الصناعي لبيئات قاسية شبيهة بالفضاء ودرجات حرارة شديدة.

أثناء الاختبار، تم تعريض NISAR إلى "نقع بارد" لمدة 80 ساعة عند درجة حرارة -10 درجة مئوية، يليه "نقع ساخن" عند درجة حرارة 50 درجة مئوية. تم تصميم دورات الحرارة هذه لمحاكاة ضوء الشمس والظلام الذي سيواجهه نزار في المدار بعد إطلاقه. كما تم تقييم النظام الحراري للقمر الصناعي ونظامي الأدوات العلمية الأساسيين، وهما رادارات النطاق L والنطاق S، في ظل ظروف درجات الحرارة القصوى التي سيواجهونها في الفضاء.

وقال الدكتور سميث، أحد كبار المهندسين المشاركين في عملية الاختبار: "إن الاختتام الناجح لاختبار الفراغ الحراري يمثل علامة فارقة مهمة لمشروع نزار". "نحن واثقون من أن NISAR سيعمل بشكل جيد بشكل استثنائي في البيئات الفضائية القاسية، مما يمكننا من جمع البيانات والرؤى المهمة حول الأرض والجليد على الأرض."

مع اكتمال اختبار الفراغ الحراري، سيخضع NISAR الآن لمزيد من الاختبارات قبل إطلاقه على متن صاروخ Mark II من مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض (GSLV) من مركز ساتيش داوان الفضائي. بمجرد وصوله إلى الفضاء، من المتوقع أن يُحدث NISAR ثورة في مراقبة الأرض عن طريق مسح أرض الأرض وجليدها أربع مرات على الأقل يوميًا، مما يوفر بيانات قيمة عن الحركات مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والنشاط البركاني. كما سيراقب التغيرات الديناميكية في الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الزراعية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو النزار؟

ج: NISAR هو قمر صناعي لرصد الأرض تم تطويره بالاشتراك بين ISRO وNASA.

س: ما هو الغرض من اختبار الفراغ الحراري؟

ج: يهدف الاختبار إلى تقييم أداء NISAR في درجات الحرارة القصوى وفراغ الفضاء.

س: ما هي أنظمة أدوات العلوم الأساسية في نزار؟

ج: تم تجهيز NISAR برادارات النطاق L وS.

س: متى من المتوقع إطلاق نزار؟

ج: من المقرر إطلاق NISAR في عام 2024.

س: كيف سيساهم نزار في مراقبة الأرض؟

ج: سيتتبع NISAR التغيرات الديناميكية في سطح الأرض، بما في ذلك تحركات الأرض والنشاط البركاني والتغيرات في الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الزراعية.

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