ISRO تعمل على مهمة المريخ الثانية، Mangalyaan-2

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمتها الثانية إلى المريخ، والتي تسمى Mangalyaan-2، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الإطلاق الناجح لأول مهمة مدارية للمريخ. وفقًا لمسؤولي ISRO، ستحمل بعثة Mars Orbiter Mission-2 أربع حمولات لدراسة الغبار بين الكواكب، والغلاف الجوي للمريخ، والبيئة.

الحمولات الخاصة بالمهمة حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير. من بينها تجربة الغبار في مدار المريخ، وتجربة الاحتجاب الراديوي، ومطياف الأيونات النشطة، ومسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي. ستساعد هذه التجارب العلماء على فهم تدفق الغبار في المريخ، والتحقيق في الوجود المفترض لحلقة حول الكوكب، وتحديد ما إذا كان الغبار من أصل بين الكواكب أو قادم من قمري المريخ.

تم إطلاق المهمة الأولى، مانجاليان-1، والمعروفة أيضًا باسم مهمة المريخ المدارية، في 5 نوفمبر 2013، ودخلت بنجاح مدار المريخ في 24 سبتمبر 2014. تم تصميم المركبة في الأصل لتستمر لمدة ستة أشهر فقط بتكلفة 74 مليون دولار. دار مانجاليان حول المريخ لمدة سبع سنوات مثيرة للإعجاب. حملت خمس حمولات علمية قدمت رؤى قيمة حول سمات سطح المريخ، ومورفولوجيته، والغلاف الجوي للمريخ، والغلاف الخارجي.

كان أحد الإنجازات المهمة للمهمة الأولى هو اكتشاف ذرات الأرجون-40 "فوق الحرارية" في الغلاف الخارجي للمريخ، والتي قدمت نظرة ثاقبة للآليات المحتملة وراء هروب الغلاف الجوي من المريخ. لكن في أبريل 2022، فقدت البعثة الاتصال بالمحطة الأرضية بسبب الكسوف الطويل.

تمثل مهمة Mangalyaan-2 القادمة المحاولة الثانية للهند لاستكشاف المريخ. ومن خلال الحمولات والتجارب الجديدة، تهدف ISRO إلى تعميق فهمنا للكوكب الأحمر وبيئته وفرص استكشاف الفضاء المحتملة.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)