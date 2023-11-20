تهدف ISRO إلى استرداد عينات القمر في مهمة Chandrayaan-4

وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنظارها على مهمة جديدة، Chandrayaan-4، بهدف استعادة عينات التربة والصخور من سطح القمر. سيمثل هذا المشروع الطموح، المقرر أن يكون جاهزًا خلال خمس إلى سبع سنوات، علامة بارزة في استكشاف الهند المستمر للقمر.

خلال حدث احتفال باليوم الثاني والستين لتأسيس المعهد الهندي للأرصاد الجوية الاستوائية في بيون، قدم مدير مركز التطبيقات الفضائية، نيليش ديساي، تفاصيل حول المهمة القادمة. من المتوقع أن يشتمل Chandrayaan-62 على مركبة جوالة أكبر ومركبة هبوط أكبر بكثير مقارنة بسابقه، Chandrayaan-4. ستتألف المهمة من أربع وحدات: وحدة النقل، ووحدة الهبوط، ووحدة الصعود، ووحدة إعادة الدخول، وكلها ستتطلب صاروخين للإطلاق.

الخطة هي أن تقوم وحدة Ascender بجمع العينات بعد الانفصال عن وحدة الهبوط. بمجرد الحصول على العينات، سيتم دمج وحدة الصعود مع وحدة إعادة الدخول، والتي ستعيد بعد ذلك الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض في المرحلة النهائية من المهمة. والجدير بالذكر أن وحدة النقل ووحدة إعادة الدخول ستظلان متوقفتين في المدار القمري حتى تصبح العينات جاهزة للنقل.

وأعرب ديساي عن ثقته في أن ISRO تمتلك التكنولوجيا والقدرات اللازمة لإنجاز هذا العمل الفذ. وأشار أيضًا إلى المناقشات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي شجع الوكالة على مواجهة التحديات الأكبر.

بالإضافة إلى مهمة Chandrayaan-4، تتعاون ISRO مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في مهمة استكشاف القمر القطبي (LUPEX). يهدف LUPEX، المقرر إطلاقه في عام 2025، إلى التحقق من وجود الجليد المائي وجودته في القطب الجنوبي للقمر. ستشمل المهمة أيضًا مركبة جوالة أكبر.

تتضمن رؤية ISRO طويلة المدى لاستكشاف القمر سلسلة من مهام Chandrayaan وهدف إرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040. كما وجه رئيس الوزراء مودي المسؤولين للعمل على إنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035، مما يعرض تطلعات الهند إلى دور بارز في استكشاف الفضاء.

الأسئلة الشائعة

1. متى ستكون مهمة Chandrayaan-4 جاهزة؟

ومن المتوقع أن تكون مهمة Chandrayaan-4 جاهزة خلال خمس إلى سبع سنوات تقريبًا.

2. ما هو عدد الوحدات التي سيتم تضمينها في مهمة Chandrayaan-4؟

ستتألف مهمة Chandrayaan-4 من أربع وحدات: وحدة النقل، ووحدة الهبوط، ووحدة الصعود، ووحدة إعادة الدخول.

3. ما هو هدف مهمة استكشاف القمر القطبي (LUPEX)؟

يهدف LUPEX إلى التحقق من وجود الجليد المائي في القطب الجنوبي للقمر وتقييم وفرته وجودته.

4. ما هي أهداف ISRO طويلة المدى لاستكشاف القمر؟

تهدف ISRO إلى إجراء سلسلة من مهمات Chandrayaan بينما تعمل أيضًا على إرسال رائد فضاء هندي إلى القمر بحلول عام 2040. وتعتزم الوكالة أيضًا إنشاء محطة فضائية هندية بحلول عام 2035.