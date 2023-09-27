ISRO تطلق مهمة ExoWorlds للتحقيق في الكواكب الخارجية البعيدة

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO عن خطط لإطلاق مهمة ExoWorlds، والتي تهدف إلى استكشاف الأجواء للكواكب الخارجية البعيدة. ومن خلال فهم المخزون الكيميائي لهذه العوالم البعيدة، يأمل العلماء في تقييم قابليتها للسكن وتحديد العمليات الجارية. سيتم نشر المركبة الفضائية في نقطة لاغرانج الثانية في نظام الشمس-الأرض، مما يسمح لها بمراقبة الكواكب الخارجية دون أي تدخل من الأرض أو القمر أو الشمس.

منذ أول اكتشاف مؤكد لكوكب خارج المجموعة الشمسية في عام 1992، تكثف البحث عن الكواكب الخارجية، حيث تم اكتشاف أكثر من 5,500 عالم حتى الآن. ومن بينها حوالي 100 كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجومه المضيفة في المناطق الصالحة للسكن، مما يوفر ظروفًا يمكن أن تدعم حياة مشابهة للأرض. ومع ذلك، يحول العلماء الآن تركيزهم من مجرد العثور على هذه الكواكب إلى دراستها بمزيد من التفصيل.

ومع إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي في يوم عيد الميلاد عام 2021، بدأ عصر جديد في علوم الكواكب الخارجية. سيسمح الجيل القادم من مراصد الفضاء السحيق للباحثين بالتحقيق في درجات الحرارة والتركيب الكيميائي للغلاف الجوي والعمليات الجوية المستمرة للكواكب الخارجية. تهدف مهمة ExoWorlds التابعة لـ ISRO إلى المساهمة في هذا المجال من خلال إجراء عمليات رصد عبر جزء كبير من الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الترددات تحت الحمراء والبصرية والأشعة فوق البنفسجية.

ستقوم المركبة الفضائية ExoWorlds بمراقبة الكواكب الخارجية أثناء العبور عندما تمر أمام نجومها المضيفة من نقطة مراقبة الأرض. وسيدرس أيضًا الكسوف الثانوي عندما تمر الكواكب الخارجية خلف نجومها المضيفة. ومن خلال الفحص الدقيق للضوء الذي يمر عبر الغلاف الجوي للكوكب الخارجي ومقارنته بالضوء القادم من النجم المضيف، يمكن للعلماء توصيف الأجواء لهذه العوالم البعيدة.

في حين أن القدرة على السفر إلى هذه الكواكب الخارجية لا تزال تمثل تحديًا، فإن فهم الغلاف الجوي للكواكب الخارجية يعد خطوة حاسمة في تحديد مدى قابليتها للسكن وإمكانية الهجرة البشرية في المستقبل. تهدف مهمة ExoWorlds التابعة لـ ISRO إلى المساهمة في فهمنا لهذه العوالم البعيدة، مما يمهد الطريق للاستكشاف المستقبلي والتقدم العلمي.

مصادر:

– محاضرة عامة لرئيس ISRO S Somanath لـ INSA