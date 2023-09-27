مستقبل بعثات علوم الكواكب من قبل ISRO: استكشاف كوكب الزهرة والمريخ والمزيد

تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO الطريق في تطوير القدرات المحلية لبعثات علوم الكواكب إلى الأجرام السماوية داخل نظامنا الشمسي. بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء الهند، تخطط ISRO لعدد من المهام لكشف أسرار العوالم الصخرية في النظام الشمسي الداخلي.

ومن بين هذه المهام خطط لاستكشاف كوكب الزهرة والمريخ، وهما كوكبان متجاوران يختلفان بشكل كبير عن بعضهما البعض. أظهر المريخ، بغلافه الجوي الهش، أدلة على وجود مياه قديمة على سطحه، مما يشير إلى أنه كان يتمتع بغلاف جوي سميك في الماضي. ومن ناحية أخرى، فإن الأرض كوكب مزدهر ذو غلاف جوي سميك ومياه سائلة وفيرة، مما يجعله الكوكب الوحيد المعروف الذي يؤوي الحياة.

لكن كوكب الزهرة غير مضياف للحياة كما نعرفها. لديها جو سميك للغاية مليء بالظروف البيئية السامة. سطح الكوكب محجوب بسحب حمض الكبريتيك، مما يجعل من الصعب دراسته. كما اختفت معظم المياه الموجودة على كوكب الزهرة، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم بشأن مكان وجودها.

من أجل فهم هذه الكواكب الصخرية بشكل أفضل والحصول على نظرة ثاقبة لمستقبل الأرض، تخطط ISRO لمهمتين رئيسيتين. الأولى هي مهمة شكريان، والمعروفة أيضًا باسم مهمة كوكب الزهرة، والتي تهدف إلى استكشاف كوكب الزهرة وكشف أسراره الخفية. ستقوم المهمة بدراسة سحب الكوكب والغلاف الجوي الخارجي والسطح باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الرادار.

المهمة الثانية هي Mangalyaan 2، وهي متابعة لمهمة المريخ المدارية الناجحة التي قامت بها ISRO. وبينما كان الهدف الأساسي للمهمة الأولى هو إظهار قدرات الوصول إلى المريخ، فإن مانجاليان 2 ستركز على الاستكشاف العلمي. يتضمن ذلك دراسة النشاط الجيولوجي على المريخ، مثل الكثبان الرملية المتحركة وسقوط الصخور، باستخدام مجموعة من الأدوات مثل الكاميرا فائقة الطيف والرادار.

ومن خلال دراسة هذه الكواكب، تأمل ISRO في الحصول على فهم أفضل لتطور الأجسام الكوكبية والعوامل التي تجعل الأرض صالحة للسكن. يمكن لهذه المعرفة أن تمكن البشر من التدخل إذا لزم الأمر لمنع الأرض من أن تصبح مثل المريخ أو الزهرة في المستقبل.

مصادر:

ناسا / News9 – حقوق الصورة

ISRO – حقوق الصورة