تواصل المركبة الفضائية الهندية Aditya-L1 رحلتها نحو الشمس

قدمت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تحديثًا عن التقدم الذي أحرزته المركبة الفضائية Aditya-L1، والتي تقوم بمهمتها الأولى لدراسة الشمس. وفقًا لـ ISRO، فإن المركبة الفضائية حاليًا "بصحة جيدة" وهي في طريقها إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) بين الشمس والأرض، والتي تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض.

في 6 أكتوبر، نجحت المركبة الفضائية في إجراء مناورة تصحيح المسار (TCM) لمدة 16 ثانية. كانت هذه المناورة ضرورية لتصحيح المسار بعد مناورة Trans-Lagrangean Point 1 (TL1I) التي تم إجراؤها في 19 سبتمبر 2023. ويضمن TCM بقاء المركبة الفضائية في مسارها المقصود نحو إدخال مدار الهالة حول L1.

تعد المركبة الفضائية Aditya-L1، التي تم إطلاقها في 2 سبتمبر، أول مرصد فضائي هندي مخصص لدراسة الشمس. وتتمثل أهدافها الأساسية في توفير عمليات رصد عن بعد للهالة الشمسية ودراسة الرياح الشمسية عند L1. ستساعد هذه الملاحظات العلماء على تحليل سلوك الجسيمات المحيطة بالأرض.

وحتى الآن، خضعت المركبة الفضائية لأربع مناورات ناجحة على الأرض ومناورة TL1I. لقد أفلت أيضًا من مجال تأثير الأرض. وفي الأيام المقبلة، سيتم تنشيط مقياس المغناطيسية الموجود على متن المركبة الفضائية مرة أخرى.

ستبقى المركبة الفضائية Aditya-L1 على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، وموجهة نحو الشمس. سيستغرق الأمر حوالي 125 يومًا للوصول إلى نصف القطر المطلوب، وفقًا لرئيس ISRO S Somanath. ومن المهم ملاحظة أن المركبة الفضائية لن تهبط على الشمس أو تقترب منها بأي شكل من الأشكال.

تعد مهمة Aditya-L1 علامة فارقة مهمة لـ ISRO في سعيها لفهم الشمس وتأثيرها على كوكبنا بشكل أكبر. وبفضل تصحيح المسار الناجح والتقدم المستمر، فإن المركبة الفضائية في طريقها إلى تحقيق أهدافها.

مصادر:

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– مانجيري تشيتري من صحيفة هندوستان تايمز