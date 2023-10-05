وكالة الفضاء الهندية تستعد لإطلاق أكتوبر

تجري وكالة الفضاء الهندية، مركز فيكرام سارابهاي الفضائي، الاستعدادات النهائية لعملية الإطلاق المقررة في نهاية أكتوبر. وفقًا لمدير المركز، إس أونيكريشنان ناير، وصلت جميع أنظمة المركبات إلى موقع الإطلاق في سريهاريكوتا ويجري حاليًا التجميع النهائي.

لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمهمة، لكن هذا الإطلاق يمثل معلمًا هامًا آخر لبرنامج الفضاء الهندي. حققت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تقدمًا مطردًا في السنوات الأخيرة، من خلال مهمات ناجحة مثل المهمة القمرية Chandrayaan-2 ومهمة Mars Orbiter Mission.

وتهدف مهمة تشاندرايان-2، التي تم إطلاقها في يوليو 2019، إلى استكشاف منطقة القطب الجنوبي للقمر وجعل الهند رابع دولة تنجح في هبوط مركبة فضائية على سطح القمر. على الرغم من أن محاولة الهبوط على سطح القمر لم تكن ناجحة تمامًا، إلا أن المكون المداري للمهمة يواصل العمل وجمع البيانات القيمة.

كما حققت ISRO إنجازات ملحوظة في مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد باستخدام أقمارها الصناعية. وتلعب هذه الأقمار الصناعية دورًا حاسمًا في إدارة الكوارث، والتنبؤ بالطقس، والتخطيط الزراعي، من بين تطبيقات أخرى.

ولم يساهم برنامج الفضاء الهندي في البحث العلمي والتقدم التكنولوجي فحسب، بل ألهم الأمة وحفزها أيضًا. وقد عززت إنجازات منظمة أبحاث الفضاء الهندية الشعور بالفخر الوطني وعرضت قدرات الهند على الساحة العالمية.

ومع استمرار الاستعدادات للإطلاق القادم في أكتوبر، تظل ISRO ملتزمة بدفع حدود استكشاف الفضاء وتوسيع قدراتها. ومع كل مهمة ناجحة، تعزز الهند مكانتها كلاعب رئيسي في مجتمع الفضاء الدولي.

مصادر:

– فيكرام سارابهاي مدير مركز الفضاء إس أونيكريشنان ناير

– مهمة شاندرايان-2 القمرية

– مهمة المريخ المدارية

– الأقمار الصناعية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).