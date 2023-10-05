ISRO تجري اختبار الإجهاض على متن الطائرة لنظام هروب طاقم Gaganyaan

تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO لإجراء اختبار إلغاء على متن الطائرة لنظام هروب الطاقم لبرنامج رحلات الفضاء البشرية Gaganyaan. سيتم إجراء الاختبار بحلول نهاية شهر أكتوبر باستخدام مركبة اختبار تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض. وذكر مدير مركز فيكرام سارابهاي الفضائي، إس أونيكريشنان ناير، أن الاستعدادات جارية، مع وجود جميع أنظمة المركبات بالفعل في سريهاريكوتا، الميناء الفضائي الرئيسي في الهند. يجري الآن التجميع النهائي، ويستعد الفريق للإطلاق.

يعتبر نظام هروب الطاقم العنصر الأكثر أهمية في مهمة Gaganyaan. سيكون إطلاق المركبة الاختبارية القادمة، TV-D1، بمثابة أول مهمة من أصل أربع مهمات ملغاة مخطط لها في البرنامج. وستليها مهمة TV-D2 وأول مهمة غير مأهولة لـ Gaganyaan (LVM3-G1). ومن المقرر أيضًا إجراء المزيد من مهام المركبات الاختبارية ومهمة ذات حمولة آلية. ستعتمد المهمة المأهولة على نتائج هذه المهام التجريبية الناجحة.

مركبة الاختبار عبارة عن صاروخ دفع سائل أحادي المرحلة مصمم للتحقق من أداء نظام هروب الطاقم عند أرقام ماخ حرجة مختلفة. ومع ذلك، ذكر ناير أنه يمكن أيضًا استخدامه لأغراض أخرى، مثل السياحة الفضائية. ستصل المركبة إلى ظروف سرعة الصوت، وتعبر رقم ماخ رقم واحد وتصل إلى ارتفاع حوالي 12 كم. سيتم تفعيل نظام الهروب، ودفع المركبة إلى مسافة 20 كيلومترًا تقريبًا، وعندها سيتم إطلاق وحدة الطاقم.

تعد وحدة الطاقم في Gaganyaan مساحة صالحة للسكن وبيئة تشبه الأرض بالنسبة للطاقم. يتكون من هيكل داخلي معدني مضغوط وهيكل خارجي غير مضغوط مزود بنظام حماية حراري. ويضم واجهات الطاقم وأنظمة دعم الحياة وإلكترونيات الطيران وأنظمة التباطؤ. ويهدف مشروع جاجانيان إلى إظهار قدرة الهند على إرسال طاقم مكون من فردين إلى ثلاثة أفراد إلى مدار دائري يبلغ طوله حوالي 400 كيلومتر حول الأرض في مهمة تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام. وسيعود الطاقم بعد ذلك بأمان إلى الأرض بالهبوط في مكان محدد في مياه البحر الهندي. سيتم إطلاق مهمة Gaganyaan باستخدام LVM3 (HLVM3) ذو التصنيف البشري، وهو تكوين لصاروخ LVM3 تم تعديله خصيصًا لتلبية متطلبات التصنيف البشري.

المصدر: بي تي آي