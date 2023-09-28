رئيس ISRO: استكشاف مهمة كوكب الزهرة للإجابة على أسئلة حول مستقبل الأرض

تحدث رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إس سوماناث مؤخرًا عن المهام القادمة لـ ISRO، مشددًا على أهمية استكشاف كوكب الزهرة. كشف سوماناث أن هناك العديد من المهام قيد التنفيذ، حيث تم بالفعل تكوين كوكب الزهرة.

خلال خطاب ألقاه أمام أكاديمية العلوم الوطنية الهندية في دلهي، سلط سوماناث الضوء على بعض الأسباب الرئيسية لاستكشاف كوكب الزهرة. وأوضح أن كوكب الزهرة يتمتع بغلاف جوي سميك، حيث يبلغ الضغط الجوي 100 مرة ضغط الأرض، ومليئا بالأحماض. ويظل سطح كوكب الزهرة لغزا، إذ من غير المعروف ما إذا كان صلبا أم لا.

وشدد سوماناث على أن فهم كوكب الزهرة أمر بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لمستقبل الأرض. وتكهن بأن الأرض يمكن أن تصبح في النهاية مثل كوكب الزهرة، ومن خلال دراسة كوكب الزهرة، قد يكتسب العلماء فهمًا أفضل لكيفية تغير الأرض بمرور الوقت.

كوكب الزهرة هو الكوكب الثاني من الشمس وغالباً ما يشار إليه بتوأم الأرض نظراً لتشابه حجمه وكثافته. تشمل البعثات السابقة إلى كوكب الزهرة مركبة فينوس إكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (2006-2016) ومركبة المناخ أكاتسوكي فينوس اليابانية (منذ عام 2016). في فبراير 2021، التقط مسبار باركر الشمسي التابع لناسا صورًا ضوئية مرئية لسطح كوكب الزهرة أثناء تحليقه بالقرب من الكوكب.

بالنظر إلى ما هو أبعد من مهمة كوكب الزهرة، حققت ISRO إنجازات مهمة في مجال تكنولوجيا الفضاء واستكشافه. أعقب الهبوط الناعم الناجح لمركبة Chandrayaan 3 على القطب الجنوبي القمري إطلاق مهمة Aditya-L1، التي تهدف إلى دراسة الشمس بتفاصيل غير مسبوقة.

وقد عززت مساعي ISRO مكانة الهند كدولة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الفضاء. حققت المنظمة إنجازات بارزة مثل مهمات تشاندرايان، وبعثة المريخ المدارية (مانغاليان) في عام 2013، وإنشاء أستروسات في عام 2015، والذي كان بمثابة أول سعي فلكي مخصص في الهند.

يحمل استكشاف كوكب الزهرة وعدًا كبيرًا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بمستقبل الأرض. ومن خلال دراسة غلافه الجوي وسطحه، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للتغيرات المحتملة التي يمكن أن يمر بها كوكبنا في المستقبل البعيد.

مصادر:

- منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

– الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم

- ناسا