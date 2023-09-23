يظل فيكرام لاندر الهندي وبراجيان روفر في وضع السكون

ولا تزال مركبة الهبوط الهندية فيكرام والمركبة الجوالة براجيان، وهما جزء من مهمة تشاندرايان-3، في وضع السكون عند نقطة شيف شاكتي على سطح القمر، إذ لم تتلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أي إشارات منهما منذ الليلة القمرية. انتهى. قبل أسبوعين، تم وضع كل من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة في وضع السكون، على أمل أن يستيقظا تلقائيًا مع شروق الشمس على نقطة شيف شاكتي.

وضع السكون هو حالة طاقة منخفضة تسمح لمركبة الهبوط والمركبة الجوالة بالحفاظ على الطاقة والبقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة شديدة البرودة خلال الليل القمري. كما أنه يساعد على حماية الأجهزة الإلكترونية والأدوات الموجودة على متن الطائرة من التلف المحتمل. تم اتخاذ القرار بوضع المركبة الفضائية في وضع السكون لضمان بقائها وطول عمرها.

ومع ذلك، فإن عدم وجود إشارات من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بعد الليلة القمرية أثار مخاوف بين علماء ISRO. في حين أن وضع السكون مصمم ليكون آليًا وكان من المفترض أن تستيقظ المركبة الفضائية كما هو مخطط لها، فمن الممكن أن تكون بعض الصعوبات التقنية قد حالت دون حدوث ذلك.

سلط رئيس ISRO إس سوماناث الضوء على الفوائد والتحديات المرتبطة بإيقاظ مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. وأوضح أن استيقاظ المركبة الفضائية سيسمح لهم باستئناف تجاربهم العلمية وجمع البيانات. ومع ذلك، فهي عملية معقدة تتضمن إقامة اتصال مع المركبة الفضائية، والتحقق من صحتها، والتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بشكل صحيح.

يواصل علماء ISRO العمل على إقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. ويأملون أن تستيقظ مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان قريبًا وتستأنفا مهمتهما على سطح القمر.

المصادر: إن دي تي في و إيسرو