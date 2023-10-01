الهند تستعد لمهمة المريخ الثانية: مانجاليان-2

تستعد الهند لبعثتها الثانية إلى المريخ، بعد تسع سنوات من نجاحها في وضع مركبة فضائية في مدار حول الكوكب الأحمر في محاولتها الأولى. ستحمل بعثة Mars Orbiter Mission-2، المعروفة أيضًا باسم Mangalyaan-2، أربع حمولات لدراسة جوانب مختلفة من المريخ، بما في ذلك الغبار بين الكواكب، والغلاف الجوي للمريخ، والبيئة.

إحدى الحمولات النافعة على Mangalyaan-2 هي تجربة الغبار في مدار المريخ (MODEX)، والتي تهدف إلى فهم أصل وتوزيع وتدفق الغبار بين الكواكب على ارتفاعات عالية على المريخ. ستوفر هذه التجربة رؤى قيمة حول تدفق الغبار في المريخ، ووجود حلقة محتملة حول الكوكب، ومصدر جزيئات الغبار.

هناك تجربة أخرى مهمة وهي تجربة الاحتجاب الراديوي (RO)، والتي ستقيس الملامح المحايدة وكثافة الإلكترونات في الغلاف الجوي للمريخ. ومن خلال دراسة سلوك الغلاف الجوي للمريخ، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لخصائصه.

سيساعد مطياف الأيونات النشطة (EIS) الموجود على متن Mangalyaan-2 في توصيف جزيئات الطاقة الشمسية وجزيئات الرياح الشمسية فوق الحرارية في بيئة المريخ. وستمكن هذه البيانات العلماء من دراسة العوامل التي تساهم في فقدان الغلاف الجوي للمريخ.

وأخيرًا، سيقوم مسبار لانجميور وتجربة المجال الكهربائي (LPEX) بقياس كثافة عدد الإلكترونات، ودرجة حرارة الإلكترون، وموجات المجال الكهربائي، مما يوفر نظرة ثاقبة لبيئة البلازما على المريخ.

كانت أول مهمة للهند إلى المريخ، والتي تم إطلاقها في عام 2013، بمثابة إنجاز كبير لأنها جعلت الهند رابع دولة في العالم تنجح في وضع مركبة فضائية في مدار المريخ. ومن خلال مهمة Mangalyaan-2 القادمة، تواصل الهند توسيع وجودها في استكشاف الفضاء، وهي على استعداد للمساهمة بشكل أكبر في فهمنا للكوكب الأحمر.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز