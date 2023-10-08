يمكن أن تكون أنابيب الحمم البركانية القديمة على القمر مواقع محتملة للقواعد القمرية المستقبلية

كان القمر في يوم من الأيام مكانًا نشطًا جيولوجيًا، مع وجود أدلة على البراكين وتدفقات الحمم البركانية والمجال المغناطيسي. تم الحفاظ على هذا النشاط الماضي في بيئة القمر الخالية من الهواء، والتي تُرى اليوم على شكل رواسب داكنة، وقباب بركانية، وأنهار متعرجة، والتي يُعتقد أنها كانت أنابيب الحمم البركانية القديمة المنهارة. التقطت كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC) مؤخرًا صورًا لوادي يبلغ طوله 48 كيلومترًا في نصف الكرة الشمالي للقمر.

أنابيب الحمم البركانية موجودة ليس فقط على القمر ولكن أيضًا على المريخ وعطارد. وهي تتشكل عندما تبرد الحمم البركانية المتدفقة وتتكون القشور على السطح، مما يخلق عزلًا للحمم البركانية بالداخل. يمكن أن تنهار هذه الأنابيب بمرور الوقت بسبب النشاط الزلزالي أو أحداث الارتطام، مما يؤدي إلى إنشاء حفر وفجوات تُعرف باسم المناور.

يقع الوادي المستمر الذي رصده LROC بالقرب من فوهة Gruithuisen K في Oceanus Procellarum، وهو أكبر فرس على القمر. تغطي هذه المنطقة مساحة 4 ملايين كيلومتر مربع ومن المحتمل أن تكون مصدر تدفق الحمم البركانية التي شكلت النهر. ويقدر العلماء أن قطر الأنبوب قد يصل إلى 500 متر في مناطق معينة. تدعم هذه النتائج الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن أنابيب الحمم البركانية على القمر يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي لإيواء مدن بأكملها، ويصل عرض بعضها إلى 10 كيلومترات وطولها مئات الكيلومترات.

درجات الحرارة المستقرة داخل أنابيب الحمم البركانية، التي يبلغ متوسطها حوالي 17 درجة مئوية، تجعلها مواقع محتملة جذابة للقواعد القمرية المستقبلية. يمكن أن تتراوح درجات حرارة سطح القمر من 127 درجة مئوية خلال النهار إلى -173 درجة مئوية في الليل. بالإضافة إلى توفير بيئة بدرجة حرارة الغرفة، توفر أنابيب الحمم البركانية أيضًا حماية ضد الإشعاع الكوني والتوهجات الشمسية وتأثيرات النيزك.

في حين أن سلسلة الحفر المرتبطة بالجدول تعرض هياكل الحفر المنهارة والانخفاضات في الارتفاع، إلا أن هناك أيضًا حواف مرتفعة حيث يجب أن تكون الحفر، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الميزات. يواصل الباحثون التحقيق فيما إذا كان هذا أنبوبًا كلاسيكيًا من الحمم البركانية أو إذا كانت هناك ميكانيكا جيولوجية أخرى تلعب دورًا.

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