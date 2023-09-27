اكتشاف مثير: العثور على ثاني أكسيد الكربون على قمر المشتري أوروبا

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا بمساعدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، حيث حددوا ثاني أكسيد الكربون على السطح الجليدي لقمر المشتري، أوروبا. يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار مهمة على البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. من المحتمل أن يكون ثاني أكسيد الكربون الذي تم اكتشافه قد نشأ من محيط تحت الأرض أسفل السطح الجليدي لأوروبا، بدلاً من جلبه من مصادر خارجية مثل النيازك. ويشير وجود الكربون إلى أن محيط أوروبا يمكن أن يأوي العنصر الأساسي للحياة.

وكشفت بيانات التلسكوب أيضًا أن ثاني أكسيد الكربون يتواجد بكثرة في منطقة معينة تُعرف باسم تارا ريجيو، وهي منطقة حديثة نسبيًا من الناحية الجيولوجية ولها جليد سطحي متقطع. وكانت الملاحظات السابقة باستخدام تلسكوب هابل قد أشارت بالفعل إلى وجود الملح المشتق من المحيط في تارا ريجيو. ويدعم الاكتشاف الأخير لثاني أكسيد الكربون الفرضية القائلة بأنه جاء من المحيط الداخلي لأوروبا.

يشرح جيرونيمو فيلانويفا من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا أهمية فهم كيمياء محيط أوروبا. ويقول: "على الأرض، تحب الحياة التنوع الكيميائي، وكلما زاد التنوع، كان ذلك أفضل". "نحن حياة قائمة على الكربون. إن فهم كيمياء محيط أوروبا سيساعدنا على تحديد ما إذا كان معاديًا للحياة كما نعرفها، أو ما إذا كان مكانًا جيدًا للحياة.

لطالما اعتبر أوروبا مرشحًا رئيسيًا لاستضافة الحياة في نظامنا الشمسي. وفي الواقع، تخطط وكالة ناسا لمهمة أوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في عام 2024، لاستكشاف هذا القمر بالتفصيل. ستتضمن المهمة تحليقات متعددة بالقرب من أوروبا، وجمع بيانات مكثفة باستخدام مجموعة من الأدوات. ويهدف إلى تقديم رؤى قيمة حول إمكانية السكن في محيط أوروبا وتقييم إمكانية العثور على حياة غريبة.

يعد اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على أوروبا خطوة مثيرة للأمام في فهمنا لهذا القمر المثير للاهتمام. إنه يعزز الاعتقاد بأن أوروبا يمتلك إمكانات كبيرة لدعم الحياة ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستكشاف لكشف أسرار هذا العالم الجليدي.

المصدر: News18.com