التصميم من أجل مستقبل في الفضاء: خلق بيئات صالحة للعيش خارج الأرض

في سعيهم لإنشاء مستعمرات على القمر وفي نهاية المطاف على المريخ، يعمل المهندسون المعماريون والمصممون على إنشاء بيئات صالحة للسكن توفر الراحة وتخفف من الحنين إلى الوطن لرواد الفضاء الذين يقومون برحلات طويلة إلى الفضاء. كانت فالنتينا سوميني، مهندسة معمارية ومهندسة، في طليعة هذا المجال الناشئ المعروف باسم هندسة الفضاء.

تتضمن أبحاث سوميني، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية وناسا، إجراء مقابلات مع رواد الفضاء لفهم تجاربهم وتصميم موائل فضائية تلبي احتياجاتهم. غالبًا ما يشعر رواد الفضاء بالحنين إلى الوطن والانفصال عن الأرض، لذلك تهدف سوميني إلى إنشاء تصميمات داخلية تساعد على سكن الإنسان. يتضمن ذلك دمج عناصر الطبيعة وإنشاء بيئات غامرة تحاكي مشاهد وأصوات الأرض.

لمكافحة التوتر والحنين إلى الوطن، صممت فرق سوميني حجرة تنقل البيانات في الوقت الفعلي من محمية للحياة البرية، مما يوفر لرواد الفضاء تجربة افتراضية لكونهم محاطين بالطبيعة. وهي تستمد الإلهام من الحياة على الأرض في تصميماتها للحياة خارج الأرض، وذلك باستخدام الخوارزميات القائمة على نمو الجذور وتكرار سلوك أسراب النحل. طورت سوميني أيضًا هيكلًا خارجيًا بدون استخدام اليدين، مستوحى من ذيل فرس البحر، مما يعزز القدرة على الحركة والبراعة لرواد الفضاء الذين يعملون في الجاذبية الصغرى.

تختبر فرق البحث في سوميني تصميماتها في بيئات قاسية تشبه الظروف الموجودة على القمر والمريخ، مثل منحدرات بركان هاواي والجليد القطبي في سفالبارد. وسيلعب الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد دورًا حاسمًا في تشييد المباني والدفيئات الزراعية على هذه الأسطح خارج كوكب الأرض، مما يضمن بقاء السكان في المستقبل.

على الرغم من عدم وجود "كوكب ب"، يعتقد سوميني أن استكشاف الفضاء يمكن أن يوفر رؤى قيمة وتقدمًا تكنولوجيًا يمكن تطبيقه على الحياة على الأرض. إن الرحلة نحو إنشاء مجتمعات على كواكب أخرى هي مسعى بحثي يدفع حدود القدرة البشرية وقد يؤدي في يوم من الأيام إلى مجتمعات حية على كوكب المريخ.

مصادر:

- راي إدغار. (21 سبتمبر 2023). التصميم من أجل مستقبل في الفضاء: إنشاء بيئات صالحة للعيش خارج الأرض. تم الاسترجاع من [المصدر]