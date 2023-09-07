الكشف عن الدور غير المتوقع للحاجز الدموي الدماغي في السيطرة على سلوك النمل

اكتشف الباحثون أن حاجز الدم في الدماغ (BBB) ​​في النمل الحفار يتحكم بشكل فعال في السلوك الضروري لعمل مستعمرات النمل بأكملها. ينتج BBB إنزيمًا يسمى هرمون الأحداث (Jhe)، والذي يتحلل من الهرمون المسمى هرمون الأحداث (JH3). يحدد التباين في مستويات هذا الإنزيم في BBB ما إذا كانت النملة ستصبح باحثة عن الطعام أو جندية.

يتمثل الدور الأساسي لـ BBB في التحكم في حركة المواد المختلفة داخل وخارج الدماغ لضمان وظائف المخ الطبيعية في العديد من الحيوانات، بما في ذلك النمل. ومع ذلك، وجد الباحثون أن BBB في النمل الحفار يلعب دورًا نشطًا في تنظيم السلوك.

واكتشف الباحثون أن النمل BBB ينتج نسخة محددة من إنزيم Jhe، الذي يحلل JH3. ومن المعروف أن هذا الهرمون يعزز سلوك البحث عن الطعام بين العاملين في مجال الحشرات الاجتماعية. تختلف مستويات الإنزيم المتحلل JH3 في BBB بين أنواع مختلفة من النمل العامل في نفس المستعمرة، مما يؤدي إلى مستويات مختلفة من JH3 في الدماغ وأدوار مختلفة داخل المستعمرة.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين لديهم أيضًا أدلة على أن آليات مماثلة قد تلعب دورًا في سلوك الفأر. ووجدوا أن خلايا BBB الفأرية تعبر عن إنزيمات تحلل الهرمونات بمستويات أعلى من أنواع الخلايا البطانية الأخرى، بما في ذلك الإنزيمات التي تحلل هرمون التستوستيرون.

يوضح هذا البحث كيف يمكن لبروتين واحد يتم التعبير عنه في المكان المناسب في الوقت المناسب أن يكون له تأثيرات كبيرة على السلوكيات الفردية الكامنة وراء المجتمعات المعقدة، ليس فقط في النمل ولكن من المحتمل في الكائنات الحية الأخرى، بما في ذلك الثدييات.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم أصل وانتشار هذه الآلية ودورها في التحكم في السلوك خارج النمل.

مصادر:

- الصحافة الخلية