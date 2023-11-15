المشي أم الجري: أيهما أكثر فائدة لصحتك؟

من المعروف على نطاق واسع أن التمارين الرياضية لها العديد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية، وغالبًا ما يُنصح بالمشي كوسيلة رائعة لتحسين لياقتك البدنية. لكن هل الجري أفضل؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المشاة الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية قد يرغبون في التفكير في زيادة السرعة قليلاً، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. إليك ما تحتاج إلى معرفته لتسوية الجدل حول المشي مقابل الجري.

فهم الفوائد

عند تقييم الفوائد الصحية لأي نشاط، يأخذ العلماء في الاعتبار عاملين رئيسيين: تأثيره على اللياقة البدنية وقدرته على زيادة طول العمر. يتم قياس تحسن اللياقة البدنية عادةً بواسطة VO2 max، والذي يقيس كمية الأكسجين التي يستخدمها جسمك أثناء التمرين. وبهذا المقياس، يكون أي شكل من أشكال الحركة مفيدًا، لكن النشاط المعتدل، مثل المشي السريع، يبدو أكثر فعالية في تحسين كفاءة القلب والرئة.

كفاءة الجري

الجري لا يعزز اللياقة البدنية فحسب، بل هو أيضًا أكثر كفاءة من المشي. كما أوضح الدكتور داك تشول لي، أستاذ علم وبائيات النشاط البدني، فإن الجري يتطلب المزيد من الطاقة والقوة بسبب الحركة المحيطة التي ينطوي عليها. وجدت دراسة أجريت في تايوان أن الجري المنتظم لمدة خمس دقائق يعادل المشي لمدة 15 دقيقة من حيث فوائد طول العمر. علاوة على ذلك، كان المشاركون الذين أكملوا الجري لمدة 25 دقيقة أقل عرضة للوفاة بنسبة 35% على مدى السنوات الثماني التالية مقارنة بأولئك الذين ساروا لمدة 105 دقيقة. وقد دعم بحث الدكتور لي الخاص هذه النتائج، حيث أظهر أن العدائين، حتى بسرعات بطيئة، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 30٪ على مدى السنوات الخمس عشرة التالية وكانوا أكثر لياقة بنسبة 15٪ من المشاة.

استمرارية المشي والجري

بدلًا من النظر إلى المشي والجري على أنهما أنشطة مستقلة، من المفيد أن ننظر إليهما على أنهما أجزاء من سلسلة متصلة. ويؤكد الدكتور لي أن أعظم الفوائد تأتي من الانتقال من الخمول إلى أي مستوى من التمارين. لذا، إذا كنت تستمتع بدمج فترات الراحة أو المشي لمسافات طويلة في روتين الجري الخاص بك، فليست هناك حاجة للتخلص منها. يعد الاتساق أمرًا أساسيًا، وبمجرد تأسيسه، فإن إضافة دفعات قوية من السرعة إلى روتينك تدريجيًا يمكن أن تضاعف الفوائد.

لذا، سواء كنت تفضل المشي أو الجري أو مزيجًا من الاثنين معًا، فإن الشيء المهم هو أن تظل نشيطًا وتحافظ على روتين تمرين منتظم. سواء اخترت المشي أو الجري، يمكن لصحتك العامة وطول عمرك أن تتحسن بشكل كبير من خلال جعل الحركة جزءًا من حياتك اليومية.